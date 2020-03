Coronavirus: Lukker for alt normal aktivitet i sundhedsvæsnet

På et pressemøde fredag aften i Statsministeriet kom det frem, at der vil komme en række flere tiltag for at undgå smittespredning i landet.

- Der hviler et rigtig stort ansvar på danskernes skuldre, og det har I taget på jer. Det skal i have tak for.

- Myndighederne får brug for jeres opbakning igen nu, sagde hun, før hun præsenterede de nye tiltag.

Et af de nye tiltag bliver, at man lukker for alt normal aktivitet i sundhedsvæsnet.

- Alle sygehuse i Danmark har i dag fået besked på at lukke for al normal praksis.

- Vi kommer til at se ind i et sundhedsvæsen, der bliver overbebyrdet.

