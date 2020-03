Coronavirus overført fra menneske til hund i Hongkong

En hund, der tilhører en 60-årig coronasmittet patient i Hongkong, er også blevet smittet med det nye virus.

Det lader til at hunden er blevet smittet med coronavirus af sin ejer, så der altså er tale om smitte fra menneske til dyr.

Det oplyser myndighederne i det internationale finanscenter.

Hunden er siden sidste fredag gentagne gange blevet testet 'svagt positiv' for det nye coronavirus.

Den er siden blevet sat i karantæne i et dyrecenter.

Hongkongs departement for landbrug, fiskeri og natur, AFCD, siger i en erklæring, at hunden - en pomeranian, som er den mindste af spidshunderacerne - har fået konstateret 'infektion på lavt niveau'.

En række biologer og eksperter er enige om, at der efter alt at dømme er tale om smitte fra menneske til dyr.

En anden hund, der kan være smittet, bliver testet løbende på dyrecenteret.

- Ud over at opretholde en god praksis omkring hygiejne, så skal ejere af hunde og andre kæledyr, ikke gøre sig store bekymringer, og de bør under ingen omstændigheder skille sig af med deres kæledyr, siger en talsmand for AFCD.

Der er i Hongkong blevet bekræftet 104 tilfælde af det nye coronavirus hos mennesker. To er døde af tidligere i denne måned.