Coronavirus: Rysensteen Gymnasium lukket

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Rysensteen Gymnasium i København holder lukket mandag.

Det melder gymnasiets rektor Gitte Transbøl ud på skolens intranet.

'VIGTIGT!!! Kære allesammen. Efter tæt kontakt med direktøren for Styrelsen for patientsikkerhed må jeg meddele jer allesammen, at Rysensteen Gymnasium lukkes for elevadgang indtil videre,' står der på skolens intranet. En besked, som Ekstra Bladet har set.

Gymnasiet er beliggende på Vesterbro i København og har 950 elever, der ikke skal i skole mandag morgen.

To elever på skolen har fået konstateret coronavirus henover weekenden, og det er set i lyset af det, at skolen lukkes.

De to tilfælde kan ikke sættes i forbindelse med hinanden.

Sendt på coronaorlov? Her er dine rettigheder

20 myter om coronavirus: Her er fakta

Skal til terminsprøve

Selv om skolen holdes lukket på ubestemt tid, skal eleverne i 3.g stadig til terminsprøve i næste uge, da den kan tages virtuelt. Skolen forsøger at sætte virtuel undervisning op for de resterende elever.

I samme ombæring opfordrer rektoren til, at eleverne ikke omgåes hinanden unødigt.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra rektor Gitte Transbøl, bestyrelsesformand Bjarne Lundager Jensen, Region Hovedstaden, Sundhedsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed.

I alt er 35 personer smittet med coronavirus i Danmark, mens 628 sidder i karantæne.

Bødestraffe og husarrest: Kinas skrappe inddæmningsmetoder

Styrelse bekræfter

Styrelsen for Patientsikkerhed bekræfter i en pressemeddelelse, at gymnasiet lukker.

Man opfordrer alle, der har været på gymnasiet til at være opmærksomme.

- Alle, der har befundet sig på Rysensteen Gymnasium inden for de seneste uger bør være opmærksomme på symptomer på coronavirus. Såfremt man oplever feber, hoste eller åndenød, skal man kontakte egen læge eller vagtlægen telefonisk og oplyse, at man har været på Rysensteen Gymnasium, hvor der er konstateret to tilfælde af smitte med coronavirus, siger Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, i pressemeddelelsen.

Opfordringen går ligesom beskeden fra rektor ud på, at elever ikke samles i større grupper uden for skolen.