Coronavirus: Skal stemme om folketingslukning

Folketinget mødtes torsdag klokken otte for at diskutere, hvordan dets 179 medlemmer skal forholde sig til, at Danmark lukker ned, og at tusindvis af offentlige ansatte sendes hjem i 14 dage.

Det oplyser presseansvarlig i Folketinget Claus Brask til Ekstra Bladet.

TV 2 skrev tidligere på morgenen, at Folketinget torsdag lukker ned, og at medlemmerne vil blive sendt hjem. Det afviser Folketingets formand dog klokken otte torsdag morgen.

Folketingspolitikerne sendes som udgangspunkt hjem torsdag som konsekvens af coronasituationen, men Folketinget kan fortsat lovgive.

Og det betyder, at der vil være folketingsmedlemmer i Folketingssalen, når der skal stemmes om love. Hvilke love, der er nødvendige at stemme om, er op til regeringen at vurdere.

Det siger Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S).

- Folketinget lukker ikke ned.

- Den nødvendige lovgivning, som skal gennemføres, bliver gennemført, siger Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S).

Samme besked lød fra Claus Brask tidligere torsdag morgen.

- Der skal implementeres noget følgelovgivning i forbindelse med det Mette Frederiksen sagde i går aftes, siger han til Ekstra Bladet.

- Så Folketinget kommer ikke til at lukke?

- Det er simpelthen ikke korrekt. Dybest set og i respekt for politikerne ved jeg ikke, hvad de kommer til at sige, men jeg kan ikke se, at Folketinget skulle lukke ned.

Medlemmer er tavse

Forretningsordenen er den øverste myndighed i forhold til at tilrettelægge og gennemføre det parlamentariske arbejde og består blandt andet partiernes gruppeformænd.

Medlem af Forretningsudvalget Flemming Møller Mortensen (S) deltager selv i mødet klokken otte.

- Vi har møde klokken otte, men jeg har ingen kommentarer før efter mødet.

- Hvordan kan det være?

- Vi har ikke holdt mødet endnu, siger han til Ekstra Bladet.

Over min lønramme

Også Jens Rohde fra Radikale Venstre nægter at tage bladet fra munden.

- Kan du fortælle, hvilke tiltag, der skal diskuteres på mødet?

- Det er over min lønramme at fortælle om det.

- Det plejer ellers ikke at holde dig tilbage?

- Ej, Det er ikke rigtigt.

- Men jeg kan slet ikke få dig til at sige noget om mødet?

- Nej nej, det synes jeg ikke, at jeg skal begynde med. Vi kommer med en indstilling fra præsidiet, som skal diskuteres med regeringen, og det overlader jeg trygt til formanden. Det er et formandsanliggende at melde ud, hvad der kommer til at ske, siger folketingsmedlem Jens Rohde.

Ekstra Bladet har desuden forsøgt at kontakte Folketingets formand Henrik Dam Kristensen telefonisk og gennem Socialdemokratiets pressetjeneste, dog uden held.

Opdateres...