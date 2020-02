Coronavirus smitter mere end SARS

Et nyt, stort studie viser, at den dødelige coronavirus smitter mere end både SARS og MERS.

Til gengæld tager virussen ikke livet af lige så mange mennesker som de to andre virusser.

Den kinesiske undersøgelse, der er den største undersøgelsen er virussen, er lavet på mere end 72.000 patienter.

Det skriver CNN.

Når coronavirussen beskrives som mindre dødelig, handler det om, at der er mindre risiko for at dø af virussen fra tilfælde til tilfælde. Dog fra coronavirssen kostet flere liv end de lignende virusser, da den netop spreder sig hurtigere.

Dødsraten for coronavirus er 2,3 procent, hvilket er væsentlig lavere ens SARS, hvor raten er 9,6 procent, og MERS, hvor 35 procent er døde af den virus.

Og skal man igen sammenligne coronavirus, så kan man sammenligne den med sæsoninfluenza, der er meget smitsom, men kun har en dødsrate på 0,1 procent ifølge US Centers for Disease Control.

Over 2000 mennesker er indtil videre døde efter at være smittet med coronavirus.

SARS-udbruddet krævede 774 menneskers liv, mens MERS har dræbt mindst 828 mennesker siden 2012.