Coronavirus: Spanske ældre ligger døde på plejehjem

Flere steder i den spanske hovedstad Madrid har hæren fundet plejehjemsbeboere, som er blevet overladt til sig selv.

Det fortalte den spanske forsvarsminister Margarita Robles ifølge BBC i et tv-interview mandag.

- Hæren fandt under besøg på nogle plejehjem ældre mennesker, som var fuldstændig efterladte, og nogle lå endda døde i deres senge, sagde forsvarsministeren.

I Spanien, som er underlagt udgangsforbud som følge af det voldsomme udbrud af coronavirus i landet, har man sat hæren ind til at hjælpe med at desinficere landets plejehjem, og det er i den forbindelse, at soldaterne er stødt på de efterladte ældre.

Det spanske militær og politi er sat ind i kampen mod coronavirus. Her en soldat i beskyttelsesdragt foran det midlertidige lighus, som man har indrettet på skøjtebanen i indkøbscentret Palacio de Hielo. Foto: Pierre-Philippe Macou / Ritzau Scanpix

Ifølge forsvarsministeren har plejepersonalet flere steder forladt deres arbejde, da coronavirusudbruddet begyndte.

Og det vil man nu slå hårdt ned på fra regeringens side, fortæller ministeren.

Skøjtebane er midlertidigt lighus

De mange døde skaber også logistiske problemer for de spanske myndigheder.

Under normale omstændigheder ville de døde hurtigt blive bragt til et afkølet lighus, indtil en bedemand kan træde til.

Som følge af coronavirusepidemien kan der dog nu gå op til 24 timer, før det sker. Det skyldes, at man ved dødsfald, som kan være forårsaget af smitte med coronavirus, skal tage ekstra forholdsregler i forhold til beskyttelse.

Derfor har man nu besluttet at indrette en skøjtebane i indkøbscentret Palacio de Hielo som et midlertidigt lighus, hvor man kan opbevare de døde.

Spanien er det land i Europe, som efter Italien er hårdest ramt af virusudbruddet. Mandag steg dødstallet med 462, og det samlede dødstal er dermed over 2000.

