Coronavirus tager livet af 96 mennesker i Hubei på 24 timer

Yderligere 97 personer i hele Kina har mistet livet som følge af det smitsomme coronavirus. 96 af dem var fra Hubei-provinsen.

Det oplyser de nationale sundhedsmyndigheder natten til søndag dansk tid.

Det bringer det samlede antal dødsfald for Kina op på 2442. Langt størstedelen er sket i Hubei-provinsen, hvor virusset har sit epicenter.

Antallet af dødsfald i Hubei det seneste døgn er lidt lavere end det forrige døgn, hvor 106 personer i provinsen mistede livet som følge af virusset.

Langt de fleste dødsfald har fundet sted i Wuhan, hvor virusset brød ud i december og krævede sit første liv i januar.

Samtidig er der registreret 630 nye smittetilfælde i Hubei. Det er flere end dagen før, hvor der blev registreret 366 nye smittetilfælde. I hele Kina er der registreret 648 nye tilfælde.

Det samlede antal bekræftet smittetilfælde i Kina er 76.936, oplyser myndighederne.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har Kina gentagne gange bidraget til forvirring om det nøjagtige antal smittede, fordi landet flere gange har ændret tællemetoder.

Det har kompliceret bestræbelserne på at spore smitten, skriver AFP.

Ud over fastlands-Kina har virusset spredt sig til mindst 30 lande i verden.

På verdensplan er over 78.000 mennesker smittet med coronavirus. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University i Baltimore, USA, natten til søndag dansk tid.

Særligt Sydkorea har de seneste dage oplevet en drastisk stigning i antallet af smittede.

Her er 556 personer nu smittet, efter at dødstallet natten til søndag dansk tid er steget med 123. Sydkorea er det land, der er hårdest ramt uden for Kina.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, vurderede lørdag, at risikoen for spredning i Kina er "meget høj", og at risikoen for regional og global spredning er "høj".

Danmark har lørdag givet otte millioner kroner til en international indsats mod coronavirus.

Coronavirusset menes at være opstået på et marked i Wuhan, der ligger i Hubei-provinsen, hvor der blandt andet er blevet solgt vilde dyr.

Symptomerne på smitte er feber, tør hoste, i nogle tilfælde besværet vejrtrækning og tegn på lungebetændelse.

Coronavirus er 79 procent genetisk identisk med luftvejsinfektionen sars.