Coronavirus: To gymnasieelever i karantæne

To elever fra Hasseris Gymnasium er i karantæne efter en rejse til Kina.

Det skriver Nordjyske.

Hasseris Gymnasiums rektor, Ole Droob, fortæller, at karantænen er sket i enighed med begge elever, forældre og skolen.

- Vi er blevet enige om, at de bliver hjemme i 12 dage. Det er det, vi har fået oplyst af Statens Serum Institut, er det rigtige at gøre, fortæller Ole Droob til Ekstra Bladet.

De to kvindelige elever har ikke udvist nogen symptomer på at være smittet af Coronavirussen, men skolen tager ingen chancer.

Må lave lektier hjemmefra

- Vi har ingen tro på, at vores to elever er smittet, eller at de kommer til at få nogen symptomer, men det er det, vi har fået oplyst, vi skal gøre.

Pigerne, som går på den internationale linje på Hasseris Gymnasium har været i Kina på en privat tur, og ikke i forbindelse med skolen.

- De har været et sted, hvor der umiddelbart ikke er den store risiko, fortæller rektoren.

Men for pigernes egen skyld, må de lave lektier hjemmefra.

Skulle have kinesere på besøg

Ole Droob er ikke så bekymret for sine egne elever og virussen, men lægger mere vægt på, at et besøg fra en kinesisk skoleklasse lige er blevet aflyst.

- Vi skulle have haft en hel kinesisk skoleklasse på besøg, men det har de selv aflyst. De skulle have været indkvarteret hjemme hos eleverne, og det ville jo ikke gå, fortæller Ole Droob.

- Det er ikke noget vi har aflyst, men det er faktisk noget de kinesiske myndigheder har tilbagekaldt.

WHO har karakteriseret udbruddet af coronavirus som en international sundhedskrise.

Den smitsomme coronavirus, stammer fra byen Wuhan i den kinesiske provins Hubei. Virussen har kostet over 300 personer livet i Kina. Virussen har spredt sig til over 20 lande.

FAKTA: Så mange er smittet i Europa Tyskland: 8 Frankrig: 6 Italien: 2 Rusland: 2 Storbritannien: 2 Spanien: 1 Finland: 1 Sverige: 1 Tal senest opdateret 2. februar klokken 11.19. Kilde: John Hopkins University

