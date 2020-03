Coronavirus: Udenrigsministeriet fraråder nu alle unødvendige rejser

Ved et pressemødet fredag i Udenrigsministeriet kom det frem, at man fraråder alle rejser til udlandet grundet coronavirus.

- Danskernes tryghed og sikkerhed er regeringens førsteprioritet. Derfor skærer vi nu igennem og fraråder alle ikke-nødvendige rejser i hele verden. Budskabet til danskerne er både klart, enkelt og alvorligt. Man skal lade være med at rejse ud, medmindre det er absolut nødvendigt. Er man allerede i udlandet, bør man rejse hjem hurtigst muligt, siger Jeppe Kofod i en uddybende pressemeddelelse.

Til stede var udenrigsminister Jeppe Kofod og direktør for Borgerservice Erik Brøgger Rasmussen.

Kom hjem

Man råder alle danskere til at komme hjem fra udlandet, medmindre man er bosiddende i det land, man er i. Er man i udlandet, skal man registrere sig på Udenrigsministeriets danskerliste.

- Skal man på rejse i udlandet, så lad være. Er man på rejse i udlandet, så kom hjem, siger Jeppe Kofod på pressemødet.

- Det er dybt alvorligt, når vi siger til danskerne, at de skal komme hjem. Det er vigtigt, at man lytter til vores råd.

Advarslen gælder alle lande. Også Sverige, Færøerne og alle andre steder i verden.

- Beslutningen er taget ud fra et hensyn til at stoppe smitte, men også for at undgå, at danskere strander i udlandet, hvis andre lande lukker for udrejse, siger Jeppe Kofod.

Rådet om ikke at rejse ud varer fra fredag 13. marts og til og med påskeferien, som slutter mandag 13. april.

Orange, ikke rød

Udenrigsministeriet bruger betegnelsen orange ikke rød for lande, trods opfordringen til at rejse hjem og undlade udrejse, siger direktør for Borgerservice Erik Brøgger Rasmussen:

- Når vi ikke går i rød, så er det, fordi rød betyder, at man skal hjem og i karantæne. Der er vi ikke.

- Rejseselskaber og forsikringsselskaber skelner typisk ikke mellem orange og rød, siger Erik Brøgger Rasmussen.

