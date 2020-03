Coronavirus udskyder forlystelsesparkers åbninger

Dyrehavsbakken udskyder den officielle åbning frem til den 30. april på grund af Covid-19.

Det skriver forlystelsesparken i en pressemeddelelse.

Bakken var planlagt til at åbne den 3. april.

- På Bakken er vores vigtigste og højeste prioritet gæsternes og medarbejdernes sikkerhed. Vi følger derfor udviklingen af coronavirus meget tæt, siger administrerende direktør Nils-Erik Winther i meddelelsen.

Udskydelsen betyder, at alle Bakkens arrangementer og aktiviteter, som skulle have fundet sted i april måned, er aflyst. Hvis muligt vil de blive rykket til et senere tidspunkt, fremgår det af meddelelsen.

I løbet af de kommende dage vil Bakken kontakte de gæster, som har booket et arrangement i perioden 3. til 29. april.

- Vi er meget berørte af situationen og kede af at måtte skuffe alle jer, der havde glædet sig til at opleve påsken på Bakken, men vi glæder os meget til, at vi forhåbentlig kan byde jer velkommen til sæson 2020 på Bakken fra torsdag 30. april, siger direktør Nils-Erik Winther.

Parkens administrative personale vil også arbejde hjemmefra til og med 27. marts.

Bakken er ikke den første forlystelsespark, som udskyder sæsonåbningen på grund af Covid-19.

I weekenden meddelte Legoland i Billund, at parken vil åbne den 4. april fremfor i slutningen af marts.

Alle gæsterne, som har købt billetter til Legoland, der er købt til den 28. eller 29. marts vil gælde fra åbningsdagen frem til 30. juni 2020.