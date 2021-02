Covid-19-fokus bekymrer hjertelæger

Nervøsitet hos regionsdirektør for, at hjertepatienter venter for længe på behandling, fordi læger bruges i covid-19-beredskabet

Knap 11 måneder efter den første nedlukning som følge af coronapandemien er det generelle billede i fire af landets fem regioner, at hospitalerne har draget nytte af erfaringerne fra sidste forår i et omfang, så færre patienter med andre sygdomme end covid-19 er blevet tilsidesat i efterårets og vinterens andenbølge af pandemien.

Det viser et rundspørge, som Ekstra Bladet har foretaget til regionerne. Her har vi spurgt ind til, hvordan status er på de af landets sygehuse, der behandler covid-19-patienter og om, hvilke patientgrupper der henholdsvis har lidt mest og mindst under coronakrisen.

Artiklen fortsætter under videoen

Sundhedsministeren understregede tilbage i december, at sundhedsvæsnet ER åbent, og at man skal aflyse sin testtid, hvis man ikke kan nå det.

Det er dog ikke på alle områder, at det forøgede erfaringsgrundlag har reduceret frygten for covid-19-pandemiens konsekvenser.

- Vi har hjertelæger, der er bekymrede for, at patienter med hjertelidelser ikke bliver behandlet, fordi de - en del af hjertelægerne - bruges til covid-19-patienter.

- Det er en aktuel og reel bekymring, at man lader hjertepatienter vente for længe, selvom nogle af dem tilbydes behandling på privathospitaler, siger Ole Thomsen, der er koncerndirektør i Region Midtjylland, til Ekstra Bladet.

Presset er lettet

De forbedrede coronatal og udsigten til en 'lille' åbning i næste uge med de mindste skoleelevers tilbagevenden skaber dog en spirende optimisme også i Region Midtjylland. Også selvom nervøsiteten for, at engelske, sydafrikanske og brasilianske mutationer kan stramme grebet igen i løbet af få dage, er med som blind passager i alle forudsigelser og forhåbninger for de kommende måneder.

- Vi har oplevet en halvering i antallet af covid-19-indlagte de seneste seks uger fra 136 til nu 60 eller lidt derover. Samtidig er antallet af syge medarbejdere (på hospitalerne) dykket fra over 250 til under 100. Kombinationen af de to ting gør, at covid-19-presset er lettet betragteligt, siger Ole Thomsen.

Den positive udvikling gør, at der nu igen kan udføres mere planlagt kirurgi og flere ambulante behandlinger.

- De ortopædkirurgiske patienter (hofte, knæ, skulder, red.) har været skubbet bag i køen de seneste 11 måneder. Urinvejs- og gynækologiske patienter har også været ramt i et vist omfang, siger Ole Thomsen og tilføjer, at der til gengæld har været fokus på at kunne behandle kræft- og akutpatienter i normalt omfang.

Region Nordjylland er som den eneste af de fem regioner ikke vendt tilbage med svar på vores spørgsmål.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det siger de andre regioner

Region Syddanmark:

- Patienter, der i foråret i fjor blev udsat som følge af covid-19, har enten fået en tid i 2020, eller er blevet tilbudt et alternativt udrednings-eller behandlingstilbud - enten på regionens egne sygehuse eller på privathospital.

- Patienter, der som følge af covid-19's andenbølge blev udsat i december eller januar, har fået tilbud om at komme på privathospital. Der er enkelte afdelinger, som er aflyst uden en ny tid. Disse patienter vil få en tid og information om muligheder for privathospital inden 1. marts. Nyhenviste patienter indkaldes med en tid - alternativt får de tilbud om at komme på garanti-klinik eller privathospital.

Region Sjælland:

- Siden december er der blevet udskudt cirka 2300 planlagte operationer i Region Sjælland, hvoraf en tredjedel af dem er ombooket med ny operationsdato. De udskudte operationer fordeler sig især på specialerne ortopædkirurgi (led) og kirurgi (i almindelighed). Behandling af akut sygdom eller skade og livstruende sygdomme som eksempelvis kræft- og hjertesygdomme har ikke været berørt af de mange patienter med covid-19.

Region Hovedstaden:

- Hospitalerne har siden 21. december løbende vurderet, hvor meget aktivitet det har været nødvendigt at lukke ned. Der har ikke været flere patienter end nødvendigt, som har fået udskudt deres udredning og behandling.

- Fra 25. januar har vi grundet fald i covid-19 patienter åbnet op for mere planlagt behandling, men det vil ske gradvist, og det er aktuelt ikke al planlagt aktivitet, der kan genoptages. Der er fortsat en del covid-19-indlagte, der skal varetages, heraf en del på intensiv afdeling, hvilket er særligt ressourcekrævende.

- Der har hele tiden været fokus på varetagelse af akut, livs- og førlighedstruede patienter samt patienter omfattet af maksimale ventetider (kræft- og hjertepatienter).

- Det er især planlagt kirurgisk aktivitet, der er udskudt og i et vist omfang fortsat vil være det. Planlagte ambulante besøg kan i højere grad varetages eller omlægges til virtuelle aftaler, så denne aktivitet er i mindre omfang påvirket.

Har du oplevet at være røget bag i køen som følge af covid-19, så skriv til trl@eb.dk

Smittetallene stiger: Nedlukningen kan forsætte efter 3. januar

Hospitaler i knæ: - Mere end vi kan magte