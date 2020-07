Covid-19 har muteret: Spreder sig hurtigere

Forskere har fundet beviser på, at coronavirussen har muteret og nu spreder sig hurtigere

I et globalt studie har forskere fundet 'stærke beviser' på, at coronavirussen har spredt sig fra Europa til USA i en ny form.

Det skriver det amerikanske medie CNN.

Grundet virussens mutation spreder den sig nu hurtigere end tidligere, men folk ser ikke ud til at blive mere syge end tidligere.

- Dette er nu den dominerende form, der rammer mennesker. Det her er nu virussen, siger en af forskerne fra studiet, Erica Ollmann Saphire fra La Jolla instituttet for immunologi og Coronavirussens Immunterapi Konsortium.

Studiet er publiceret i tidsskriftet Cell og bygger på tidligere arbejde, der netop viste tegn på, at coronavirussen havde muteret.

Forskerne har foretaget eksperimenter med mennesker, dyr og celler i laboratorier, og resultaterne viser, at virussen spreder sig hurtigere end dens tidligere versioner.

- Men den ser umiddelbart ikke værre ud, siger Erica Saphire.

Forskerne kalder den nye version G614, og de kan påvise, at denne version er tæt på at have erstattet den ældre version fuldkomment.

Læger og sygeplejersker skal testes systematisk for corona

Se også: Nedlukning reducerer vold i Københavns natteliv med 90 procent

USA slår rekord med flest smittetilfælde på 24 timer