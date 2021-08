Crop top-forbud ophæves

Fredag eftermiddag har skolebestyrelsen på Firehøjeskolen i Vejle besluttet, at de ikke vil have et forbud mod crop tops alligevel.

Det skriver Vejle Kommune i en pressemeddelelse.

Skoleleder Bjarne Kyrup meddelte ellers tidligere på ugen, at de ikke ville tillade crop tops, da flere af drengene i udskolingen ikke kunne koncentrere sig.

Men efter flere dages mediestorm, hvor hashtaggene #DetErBareMaver og #DetErBareEnMave har floreret på sociale medier, trækker skolen nu i land.

Beklageligt

Formanden for skolebestyrelsen, Mads Thomsen, siger i pressemeddelelsen, at skoleledelsen kun skal sætte rammerne for undervisningen og for ikke skolens principper og ordensregler.

Det har ikke været tilfældet i crop top-sagen, hvilket han kalder 'beklageligt'.

- Skolebestyrelsen har nu diskuteret sagen, og vi er enige om, at der ikke skal være regler for, hvordan eleverne skal gå klædt i skoletiden, siger formanden.

Mads Thomsen understreger, at skolebestyrelsen har fuld tillid til skolens personale og ledelse. Det til trods for at rektoren altså gik udover sine beføjelser, da han ville bestemme over elevernes påklædning.

Crop top-sagen har de seneste dage trukket overskrifter. Flere kendte danskere har for eksempel vist maven frem i sympati med eleverne, mens Nationalmuseet ligeledes har blandet sig i debatten.