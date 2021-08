Croptop-demonstration: Seksualiseringen fortsætter

Et forbud mod mavebluser, også kaldt croptops, på Firehøjeskolen i Vejle har i de seneste uger skabt stor debat om påklædning og seksualisering. Forbuddet mod de afslørende toppe er nu fortid, men det er problematikken ikke.

I hvert fald ikke i følge Edith Vels, der sammen med resten af sin klasse på Aarhus Katedralskole, er en af drivkræfterne bag en landsdækkende croptop-demonstration mandag.

- Folk er iklædt croptops for at understrege det faktum, at der stadigvæk sker en seksualisering af unge kvinder i vores samfund, fortæller Edith Vels, da Ekstra Bladet fanger hende på morgenen for demonstrationen.

- Seksualiseringen af særligt kvinder er jo ikke blevet rullet tilbage, siger Edith Vels og understreger, at hun ikke mener, det er for sent at lave sådan en demonstration, selvom det kontroversielle forbud nu er fortid.

Alle i croptops

Demonstrationen foregår i dag på folkeskoler, gymnasier, universiteter og arbejdspladser, og over 6000 mennesker har online vist interesse for begivenheden.

- Det er lidt en passiv demonstration, hvor folk møder op på deres arbejdspladser og skoler iført croptops, forklarer Edith Vels om demonstrationen.

På Aarhus Katedralskole er en stor del af eleverne dukket op i de korte mavebluser, og det er ikke kun kvinderne, der tager kampen op. Mange af drengene er også dukket op i croptops i solidaritet.

Men det er der også god grund til, for ifølge Edith Vels handler debatten ikke kun om seksualiseringen af kvinder, men også den misforståede opfattelse, der har været af drengene.

- Det får drenge til at fremstå som de her hormonstyrede væsener, der ikke kan koncentrere sig, hvis der er en pige i croptop. Men det stemmer ikke overens med virkeligheden.

- De drenge i min klasse og omgangskreds ved godt, hvor grænsen går, og de kan sagtens koncentrere sig, selvom der sidder en pige i croptop, fortæller Edith Vels.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

På nationalmuseet ligger Egtvedpigen i en croptop, men det er ikke noget, der generer gæsterne.