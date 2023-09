Cruise-kaos: Ingen danskere ombord

Kender du noget til sagen, eller kender du nogen ombord på krydstogtskibet, så send os et tip på 1224@eb.dk.

Der er ingen danskere ombord på det krydstogtskib, der nu på andet døgn sidder fast i Nordøstgrønland.

Sådan lyder meldingen fra Arktisk Kommando til Ekstra Bladet tirsdag aften.

Brian Jensen, der er chef for operationer i Arktisk Kommando, oplyser, at de 206 personer ombord på Ocean Explorer primært er fra Australien, Storbritannien og Tyskland.

Arktisk Kommando oplyser også, at de arbejder ud fra en teori om, at skibet sidder fast i mudder og ler.

- Det bliver til sådan en stor, klæg masse, som kan suge et skib ned. Vi har en del folk med lokalkendskab, som siger, at det er det fænomen, det drejer sig om, siger Arktisk Kommando til Ekstra Bladet.

Arktisk Kommando foretog en overflyvning tidligere tirsdag og konstaterede, at der ikke var noget olie-udslip fra krydstogtskibet. Foto: Flyvevåbnet/Arktisk Kommando

Intet olie-udslip

Efter at have foretaget en overflyvning over området i Arktisk Kommandos Challenger-fly kan Brian Jensen også konkludere, at der ikke er sket noget olie-udslip i området.

- Det vigtigste er sådan set, hvad vi ikke så. Og det er fortsat vores billede, at der ikke er sket et udslip, oplyser han tirsdag aften til Ekstra Bladet.

Han understreger også, at der fortsat ikke er nogen meldinger om personskade.

Arktisk Kommando oplyser også, at en båd fra Sirius-patruljen befinder sig i nærheden af krydstogtskibet.

