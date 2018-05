Cuba i sorg efter 107 blev dræbt i flystyrt

Cuba indledte lørdag to dage med landesorg for dødsofrene for et flystyrt, som kostede 107 mennesker livet.

Præsident Miguel Díaz-Canel siger, at en efterforskning af fredagens ulykke er sat i gang for at få klarlagt, hvorfor en næsten 40 år gammel Boeing 737 styrtede ned. Flyet var leaset til det nationale flyselskab Cubana de Aviacion af et mexicansk selskab.

- Sørgeperioden går fra lørdag morgen frem til midnat søndag, siger kommunistpartiets leder og tidligere præsident, Raul Castro, som kondolerer alle pårørende til ulykkens ofre.

Den 58-årige Díaz-Canel afløste Castro på præsidentposten i sidste måned.

Flyet var på en indenrigsflyvning fra Havana til den østlige by Holguin. De fleste af de ombordværende var cubanere. Der var mindst fem udlændinge om bord - deriblandt to argentinere.

Flyet, som havde 104 passagerer om bord, blev næsten fuldstændigt ødelagt ved styrtet og en efterfølgende brand. Tre kvinder blev reddet levende ud fra flyvraget.

Flyet var fra 1979 og leaset af det nationale luftfartsselskab fra det mexicanske selskab Global Air, der også er kendt som Aerolineas Damoj.

Flyet styrtede ned på en mark nogle få kilometer fra lufthavnen i Havana. En tyk søjle af sort røg kunne ses stige op fra ulykkesstedet, siger øjenvidner.

Billeder fra stedet tyder på, at flyet er alvorligt beskadiget og brændt.

Styrtet er Cubas tredje alvorlige store flyulykke siden 2010.

Otte mennesker mistede livet sidste år, da et militærfly styrtede ned. I 2010 blev 68 personer dræbt, da et passagerfly styrtede ned i det centrale Cuba.