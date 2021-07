CureVac bekræfter: Coronavaccine er mindre effektiv end andre

Det tyske biotekselskab CureVacs vaccine mod coronavirus har en effektivitet på 48 procent.

Det viser det endelige resultat af omfattende undersøgelser med omkring 40.000 testpersoner, oplyser virksomheden.

Den tyske vaccineudvikler meddelte for nylig, at vaccinens foreløbige resultater viste en virkningseffekt på 47 procent.

Meddelelsen forårsagede efterfølgende et markant fald på virksomhedens aktier og skuffede politiske ledere i Europa, da vaccinens effektivitet er betydeligt lavere end andre vacciner.

For eksempel har både Pfizers og Modernas coronavaccine en effektivitet på omkring 95 procent.

Effektiviteten ved vacciner måles ved, hvor meget mindre risikoen for at blive syg blandt en gruppe af vaccinerede er i forhold til en lignende forsøgsgruppe, der får placebo.

De endelige resultater for CureVac viser, at vaccinen klarede sig lidt bedre hos forsøgspersoner mellem 18 og 60 år med en effektivitet på 53 procent, mens den var mindre effektiv på ældre.

Til gengæld er vaccinen 100 procent effektiv mod indlæggelse og død hos personer mellem 18 og 60 år.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har tøvet med at udelukke CureVac fra vaccineplanen trods den lave effektivitetsgrad. Agenturet ønsker ikke at indføre et effektivitetsmål på 50 procent for coronavacciner.

CureVac har en ordre på op til 405 millioner doser, der efter planen skal fordeles mellem EU-lande.

Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, sagde i juni, at CureVac formentlig ikke vil spille nogen rolle i den danske indsats mod coronavirus.

CureVac vil torsdag holde et pressemøde for at give yderligere detaljer om det endelige forsøgsresultat.