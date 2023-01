Cyberangreb fortsætter: Finansministeriets hjemmeside var nede igen

Fredag var Finansministeriets hjemmeside endnu en gang under pres som følge af et DDos-angreb

Fredag er det sket igen.

Finansministeriets hjemmeside har været udsat for et hackerangreb, der for en stund lagde hjemmesiden ned.

Det skriver DR.

Tidligere fredag blev Statens IT, der leverer it-løsninger til ministeriernes hjemmesider, besøgt af personer med onde hensigter, fortæller Linn Hoff Jensen fra Statens IT.

- Vi er blevet ramt af et DDoS-angreb og som konsekvens af det, har Finansministeriets hjemmeside været nede i omkring en halv time, siger hun til DR Nyheder.

Angrebet kommer i kølvandet på, at flere ministerier, Nationalbanken og flere bankers hjemmesider har været ramt i løbet af ugen.

Et DDos-angreb er kendetegnet ved, at hackere forsøger at smadre it-infrastrukturen ved at overbelaste systemerne. Linn Hoff Jensen afviser over for DR at udtale sig om, hvorvidt de har nogle mistænkte i kikkerten.

Derudover understreger hun, at de fra statens IT har øget opmærksomhed på de her DDos-angreb efter flere angreb i løbet af ugen.