Cykelsti kostede 290 millioner: Nu skal den laves om

En cykelsti har længe fået både fodgængere og cyklister til at rive sig i håret. Det er ikke til at se, hvornår fodgængerfeltet bliver til cykelsti på cykelpromenaden ved Aarhus Havn, og derfor har kritikken regnet ned over den usikre cykelsti, siden den åbnede for bare et år siden.

Den flisebelagte designercykelsti, der har kostet 290 millioner kroner, har kommunen nu planer om at lave om. Den skal fremover være asfalteret, skriver Jyllands-Posten.

Aarhus Kommune har længe været klar over, at cykelstien ikke har været en optimal løsning, skriver avisen videre.

- Vi skal opgradere havneforbindelsen, så den bliver lavet ordentligt med god asfalt, et bedre underlag, og så det bliver tydeliggjort for alle - også ikke stedkendte - at man træder ud på en cykelsti, siger projektleder for Aarhus Cykelby, Pablo Celis til Jyllands-Posten.

Asfalt fjerner tvivlen

Cykelstien, der snart er asfalteret, strækker sig fra Dokk1 til cykeltunnelen under Bernhardt Jensens Boulevard ved Nørreport.

I den ene side af cykeltunnelen er der allerede asfalt, og derfor er der slet ikke samme forvirring over, hvad der cykelsti, og hvad der er fortorv, fortæller projektlederen.

- Samme princip vil vi lave på den anden side af tunnelen. Vi skal have ført den asfaltbelægning, der er på den ene side af tunnelen, hvor man ikke er i tvivl om, at man træder ud på en cykelsti, igennem på hele cykelpromenaden, siger han til Jyllands-Posten.

Hvor meget, det kommer til at koste at asfaltere den 290 millioner kroner dyre cykelsti, vides ikke endnu.

Forbedringerne af cykelstien går først i gang i løbet af 2019.