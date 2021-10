Cyklist bragt med eskorte til hospitalet

På Bundsvej mellem Ganløse og Kirke Værløse skete mandag formiddag et færdselsuheld, der involverer en personbil og en cyklist, oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

Cyklisten har pådraget sig alvorlig personskade, men er vågen og stabil, oplyser politiet.

Bundsvej blev i forbindelse med redningsarbejdet spærret mellem rundkørslen ved Måløvvej og krydset ved Birkegården.

Teknikere og en bilinspektør vil foretage undersøgelser på ulykkesstedet. Endnu foreligger der ikke oplysninger om, hvordan ulykken er sket.

Det oplyser pressevagt Henriette Døssing fra Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Cyklisten er kørt til hospitalet med eskorte. Den seneste melding, jeg har, er, at den tilskadekomne er stabil, siger Døssing.

Kort efter 9.30 meddelte politiet, at undersøgelser og oprydning er afsluttet, og at vejen er genåbnet for trafik.