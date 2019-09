Dårlig date går viralt: Blev kaldt 'fed' og sendt hjem

Det blev dyrt for både pengepungen og selvtilliden, da Jade Savage fra England tog på en tinderdate.

90 pund svarende til 750 kroner kostede det den 28-årige kvinde at rejse tre timer fra Syston til Peterborough i tog.

Det fortæller hun til det engelske medie The Sun.

Ifølge Jade selv ankom hun til togstationen, stod af og gik hen til sin date, som hun havde set fire uger tidligere.

Manden skulle så angiveligt have sagt til hende, at hun havde taget ret meget på siden sidst og derefter have sendt hende retur til stationen.

- Jeg havde talt med ham i telefonen, og da jeg kom til stationen, ventede jeg på, at han ville hente mig. Han sagde 'hold da op, du har da taget lidt på, har du ikke?' Og jeg sagde, at det måtte man da ikke sige. Det var meget tydeligt, at han gerne ville aflyse det hele, men jeg håbede da på, at vi godt kunne have det sjovt sammen.

Manden var dog så overrasket over kvindens udseende, at den bare ikke gik.

- Men han sagde til mig, at det kunne han bare slet ikke. Han sagde, at det var helt tydeligt, at jeg havde taget meget på. Jeg kaldte ham en idiot, men så gik han helt amok og kørte mig tilbage til stationen og sagde til mig, at jeg havde fået ham i dårligt humør, og at jeg bare kunne tage hjem, fortæller hun til avisen.

Historien er allerede gået viralt i England, hvor flere er på kvindens side.

Den værste date i historien

For sjov har moderen til en derfor også valgt at oprette en GoFundMe-side, hvor hun deler historien om sit 'livs værste date' og beder om at få pengene tilbage.

- Mine venner grinte af mig, da jeg fortalte dem om min date. De sagde: 'Nå, så du har betalt 90 pund for rejsen, blev kaldt fed og sendt hjem'. Det var den værste og korteste date, jeg har været på. Jeg kan godt se det sjove i det, og det var derfor jeg oprettede indsamlingen, og den har allerede fået lidt, så det er jeg taknemmelig for, fortæller hun.

Hendes indsamling har faktisk allerede oversteget det beløb, hun bad om. Indtil videre er der indsamlet 120 pund fra fremmede, der synes, at det ikke var en helt ordentlig måde, hendes date behandlede hende på.