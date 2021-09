Dårlig luft: Kan dø ni år tidligere

Luften i Indien er så forurenet, at det kan reducere levetiden i op til ni år for millioner af landets indbyggere, viser studie

Ren luft redder liv.

Det viser et nyt studie fra Energy Policy Institute fra universitet i Chicago, der blev offentliggjort onsdag.

Studiet konkluderer, at millioner af indbyggere i Indien kan få reduceret deres levetid med ni år, hvis luftforureningen i landet fortsætter i samme tempo, skriver CNN.

Studiet viser, at alle Indiens 1,3 milliarder indbyggere årligt vil blive udsat for luftforurening, der overstiger retningslinjer fastsat af WHO.

Den indiske regering annoncerede i 2019 en national kampagne med fokus på ren luft, der havde til formål at reducere partikelforurening med op til 30 procent inden udgangen af 2024.

Kampagnen har dog tilsyneladende vist sig at være en fuser, da luftforureningen gradvist kun er blevet værre, hvor især de store byen, den vestlige del af Inden i delstaten Maharashtra og den centrale delstat Madhya Pradesh er hårdt ramte.

'Indbyggere i Delhi kan potentielt leve op til 10 år længere, hvis forureningen bliver reduceret så det opfylder WHO's retningslinjer; og op til 7 år, hvis forureningen blev reduceret til det mål, som den indiske regering proklamerede i 2019, fremgår det af studiet.

Indiens hovedstad, Delhi, er hårdt ramt af luftforurening, hvilket kan koste flere års levetid for millioner af indbyggere. Foto: Altaf Qadri / Ritzau Scanpix

Millioner af mennesker udsat

Studiet viser, at luftforureningen sandsynligvis vil reducere levetiden for 40 procent af indbyggerne i Indien, hvilket i runde tal svarer til omkring 520 millioner mennesker.

Der er flere faktorer, der spiller ind bag den vedvarende forurening, herunder den øgede industrialisering, voldsomme energibehov og brug af fossile brændstoffer i landet.

En undersøgelse fra IQair AirVisuals viste, at Inden i 2019 var repræsenteret med 21 byer ud af 30 med den værste luftforurening

Forureningen er tilsyneladende et regionalt problem, hvor Pakistan, Indien, Nepal og Bangladesh konsekvent er rangeret blandt de fem mest forurenede lande i verden.

Også i de lande risikerer indbyggerne at få reduceret en ikke uvæsentlig del af sin levetid, fremgår det af studiet.