Dårlig nyhed til danskerne: Det sker IKKE

Danskerne kan godt skyde en hvid pil efter en hvid jul.

Sådan lyder dommen fra DMI.

Det ser nemlig ud til at blive en juleaften, som for det meste vil være tørt i vejret med stedvis regn i perioder. Det fremgår af DMI's syvdøgnsudsigt.

Vagthavende meteorolog ved DMI Trine Pedersen bekræfter også de triste julenyheder over for Ekstra Bladet.

- Det er korrekt, at det ikke bliver en hvid jul.

- Vi kommer til at stå op til en julemorgen, hvor vejret er køligt og klart. Men op ad dagen vil temperaturerne stige, og det vi mest vil se, er regn og slud.

Lille håb for tøsne

Det kan dog ske, at man få lokale steder vil få en smag af en hvid jul, siger Trine Pedersen.

- Der vil komme en sydvestlig front, som vil give noget regn.

- Nogle steder kan man dog være heldige, at nedbøren bliver lidt mere vinterlig, og at man dermed får noget slud eller måske endda lidt tøsne.

Men det bliver altså ikke mere end det, og det bliver heller ikke udbredt, siger Trine Pedersen.

De følgende juledage, 25. og 26. december, byder heller ikke på vinterligt vejr.

Her vil man også mest se byger med regn og slud, og plusgrader om dagen.

