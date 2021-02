Dårlige arbejdsforhold får jordemødre til at søge væk

Der er egentlig nok jordemødre i Danmark til at give den nødvendige hjælp til gravide og nybagte forældre på landets fødeafdelinger.

Men for få har lyst til at arbejde i det offentlige system på grund af for dårlige arbejdsforhold. Det betyder, at der nogle steder i landet er ubesatte stillinger, og dermed er der opstået en ond cirkel.

Sådan lyder det fra Lis Munk, der er formand for Jordemoderforeningen.

Enhedslisten har lavet et nyt udspil, der skal forbedre forholdene på fødeafdelingerne, som mange steder er præget af stor travlhed.

Partiet vil sikre kommende og nybagte forældres rettigheder i Sundhedsloven med en række nedskrevne rettigheder.

Blandt andet vil Enhedslisten sikre de gravide fødselsforberedelse i mindre grupper end i dag og to døgns indlæggelse efter fødslen.

Jordemødrenes formand tager godt imod udspillet. Men det er svært at gennemføre, hvis ikke der er jordemødre nok på sygehusene.

- Hænderne er der. Det er mere spørgsmålet, om de ønsker at være der.

- Vi uddanner forholdsvist mange jordemødre, men de forbliver ikke alle sammen på de regionale arbejdspladser, siger Lis Munk.

En del forlader de offentlige fødeafdelinger og bliver ansat på private klinikker eller bliver timelønnet, så de selv kan bestemme antallet af arbejdstimer, fortæller hun.

Flere kvinder har den seneste tid i medierne fortalt om traumatiserende oplevelser i forbindelse med deres børns fødsler.

De har oplevet, at personalet havde for lidt tid til dem under og efter fødslen.

Flere beretninger har handlet om forholdene på Rigshospitalet, men tidspres er et problem på fødeafdelinger i hele landet, påpeger Lis Munk.

- Man kan ikke komme uden om, at Region Hovedstaden er særligt udfordret.

- Men vi oplever også udfordringer med ikke at have ressourcerne til at lave ordentlig fødselsforberedelse og sammenhængende forløb andre steder.

Enhedslistens ønske om to døgns indlæggelse giver kun mening, hvis der er personale til faktisk at hjælpe de nye forældre, lyder det. I dag bliver nyfødte børn og deres forældre ofte sendt hjem få timer efter fødslen.

- Det er enormt vigtigt, at man taler om indhold og ikke kun tid.

- Hvis forældre får lov at være indlagt på et patienthotel i to døgn, men ikke har adgang til personale, der kan hjælpe med amning og restitution, så er der ikke meget værdi i det tilbud.

- Så skal man hellere bruge pengene på den hjælp, der er brug for. Om det så skal være på sygehuset eller i hjemmet, siger jordemødrenes formand.

Enhedslisten foreslår desuden, at gravide bliver sikret undersøgelser af én jordemoder gennem deres forløb, at sårbare gravide får ekstra støtte, og at der oprettes en døgnbemandet ammerådgivning.

Partiet foreslår, at der afsættes en økonomisk ramme på 300 millioner kroner til at sikre de fødendes rettigheder.