Dårligste investerings-år i 40 år

Det er nok til de færrestes overraskelse, at 2022 var et svært investerings-år.

Men faktisk skal vi 40 år tilbage i tiden for at finde et år, der har været et lige så dårligt år set over hele linjen.

Det skriver Finans Danmark i en pressemeddelse.

Ifølge Kåre Valgreen, der er Investeringschef ved Finans Danmark, har 2022 uden tvivl været et udfordrende investeringsår for alle investorer. Investeringschefen vil faktisk gå så langt som at kalde investeringsåret 2022 for sådan et år, der kun sker hvert århundrede.

'100-års-hændelse'

'Sammenfaldet af stærkt negative afkast på både aktie- og obligationsmarkederne har været helt specielt for 2022 og gør det investeringsmæssigt til noget, der ligner en 100-års-hændelse.'

Over hele linjen har det skyldes negative afkast i alle fondskategorier, og så er det også det første år, hvor både aktie- og obligationsfonde har tabt mere end 10 procent i snit. Ikke engang finanskrisen i 2008 kan hamle op med 2022, da det i 2008 var muligt at realisere et afkast på op til seks procent i visse obligationskategorier.