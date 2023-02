Dårligste januar i ni år for boligsalget i Danmark

Der er ikke solgt færre boliger i Danmark i en januar måned i ni år, end tilfældet er det i år.

Det viser tal fra Boligsiden, som er mæglernes fælles boligportal.

Faldet er på 34 procent sammenlignet med januar for et år siden.

Sammenlignet med december sidste år er salget af boliger dog steget med 16 procent.

- Vi har haft et halvt år i slutningen af 2022, hvor det har været virkeligt forfærdeligt, hvor der har været inflation, renten udviklede sig i opadgående retning, og mange har måske været usikre på deres fremadrettede situation, siger Birgit Daetz, som er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

- Vi oplever nu, at der kommer lidt mere ro på. Det betyder også, at der måske er flere, som tør satse på at købe deres nye bolig.

Der var i alt lige over 30.000 bolighandler i de sidste seks måneder af 2022. Man skal tilbage til 2012 for at finde et andet halvår med færre handler.

Men generelt følger salget i januar i år sammenlignet med december den vanlige sæsontendens på markedet.

- Det er rigtig vigtigt, at vi får en boligsituation, som er normaliseret lidt. Vi ved, at der kommer en skattereform, som træder i kraft i januar 2024. Det vil sige, at der måske er en del, som gerne vil have købt en bolig allerede i 2023, siger Birgit Daetz.

Der blev solgt 4590 boliger i januar. Af dem var 2769 huse.

Selvom salget af huse ligger 31 procent lavere sammenlignet med januar sidste år, er det ikke alle steder, at det er lige svært at få solgt sit hus.

Særligt i landets yderkommuner er der ifølge Boligsiden flere hussalg, end tilfældet var i perioden fra 2015 til 2019.

- Det er rigtig godt. Vi begynder at nærme os nogle tilstande, som vi så før corona. Det er vi glade for, siger Birgit Daetz.