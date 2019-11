Dårligt nyt for en million danskere: Dette fradrag falder i 2020

Borgere, der kører langt i bil til og fra arbejde, kan trække mindre fra i skat til næste år. Det fortæller Skatterådet.

Kørselsfradraget er et af de mest brugte fradrag og blev i 2018 brugt af omkring 1,1 millioner skatteydere.

- Satserne for både kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse kommer til at falde en smule næste år.

- Det skyldes, at benzinpriserne forventes at blive lavere i 2020, og at bilerne fortsat kører længere på literen, skriver formand for Skatterådet Hanne Søgaard Hansen i en meddelelse.

Hvor kørselsfradraget i 2019 lød på 1,98 kroner pr. kilometer mellem 25 og 120 kilometer, vil det i 2020 lyde på 1,96 kroner.

