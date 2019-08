Dårligt nyt for Smukfest-gæster

Man skal på med regnjakken, hvis man er til Smukfest de kommende dage, hvor regnen vil vælte ned over Bøgeskoven

Denne uge er op mod 50.000 mennesker samlet til musikfestivalen Smukfest i Skanderborg frem til søndag.

Sommervejret har dog ikke været med festivalsgæsterne onsdag, hvor store navne som Robbie Williams, Medina og Suspekt åbnede ballet.

Og det ser heller ikke ud til, at vejrguderne kommer til at smile over Sydøstjylland i de kommende dage.

Det fortæller vagthavende ved DMI Bolette Brødsgaard til Ekstra Bladet:

- Det er synd for dem (der har købt billet, red.). Det har allerede regnet lidt onsdag, og de her byger bliver bare ved. Faktisk ser det lidt skidt ud. Det bliver generelt en våd festival med mange byger, især i dag.

I weekenden kommer der regulære fronter med en hel del regn, og der vil også være risiko for torden.

Fakta: Smukfest er gået fra 1.000 gæster til 50.000 Onsdag bliver der skruet op for bassen i bøgetræskronerne, når musikken på Smukfest begynder. Smukfest, der også er kendt under navnene Skanderborg Festival og Danmarks Smukkeste Festival, afholdes hver sommer i anden uge af august. I år fejrer festival nummer 40. Festivalen har udviklet sig fra en lokal festival til Danmarks andenstørste festival. Læs om den populære festival her: * Festivalen finder sted i bøgeskoven i Skanderborg Dyrehave. * Da den første Skanderborg Festival løb af stablen den 5. juli 1980, var der mellem 600-1000 betalende gæster. * Over seks uger op til festivalen bygger Smukfest en festivalby i skoven. Byen skal kunne rumme de op mod 55.000 deltagere. * Smukfest er den næststørste festival i Danmark, kun overgået af Roskilde Festival. De 28.000 partoutbilletter til årets Smukfest blev udsolgt på 65 minutter. * Smukfest har en maskot. Hans fulde navn er Waltidur Festismuk Kærligkys Ølimund Rockilund Trold, og han har været maskot siden den første afholdelse af festivalen. Han går også under navnene FestiWalther og Walther Skovtrold. * Smukfest ønsker at styrke det lokale fællesskab i Skanderborg og tilbyder derfor alle, som bor i kommunen, endagsbilletter til området Sherwood for 50 kroner. * Partoutbilletterne til Smukfest er med en pris på 2695 kroner Danmarks dyreste festivalbilletter. * Musikprogrammet til årets udgave af festivalen er budgetteret til omkring 51 millioner kroner. Vis mere Luk

Husk teltpløkker

Der er derfor udsigt til regn resten af ugen, lyder den nedslående melding fra DMI's Bolette Brødsgaard. Den bedste chance for at høre musik i tørvejr bliver fredag, vurderer hun.

- Der ser det klart pænest ud. Lørdag kommer der mange byger, og søndag bliver det endda også blæsende.

Derfor har hun et godt råd til både arrangører og festivalsgæster:

- Man skal huske ekstra teltpløkker, og så skal alting spændes godt fast, lyder opfordringen fra Bolette Brødsgaard.

Til gengæld kan Smukfest-deltager forvente helt op mod 25 grader lørdag.

