Dårligt nyt til Christine: - Alt det sjove er væk

Det er stressende at sidde derhjemme og konstatere, at tiden flyver, mens man burde have nogle af de sjoveste år i sit liv på gymnasiet, fortæller Christine Noesgaard

Ekspertgruppens seneste anbefalinger til de kommende genåbninger af samfundet giver ikke håb til Christine Noesgaard og andre gymnasieelever, der savner hverdagen og det, der hører med til tiden på gymnasiet.

18-årige Christine har forståelse for nedlukningen, men ærgrer sig over, at gymnasieeleverne ikke bliver tilgodeset.

- Det har jeg det ikke så godt med, jeg havde virkelig håbet på, at vi kunne komme i skole. Samtidig havde jeg måske ikke regnet med det på grund af smitten i Kolding, siger Christine Noesgaard, der går i 2.g på International Business College, IBC, i Kolding.

Christine blev ligesom alle andre gymnasieelever sendt hjem kort før juleferien, og hun ved endnu ikke, hvornår det bliver hendes tur til at vende tilbage til 'virkeligheden'.

I stedet går tiden man at fokusere på skolearbejdet derhjemme, mens tiden flyver afsted.

- Man får næsten stress af det. Da jeg gik i folkeskole, hørte jeg meget om de tre gyldne år, så det er stressende, når man kan mærke at tiden går, og der snart kun er et år tilbage, siger hun.

Savner socialt samvær

Selvom Christine forsøger at få det bedste ud af situationen og fokuserer på skolearbejdet, mens hun er hjemme, så savner hun alt det sociale, der hører til tiden på gymnasiet.

- Når man sidder herhjemme, så er alt det sjove, man havde hørt om gymnasiet, det sociale, fredagscaféerne - det er væk. Nu har man kun skolearbejdet, forklarer hun.

Kan du forstå, hvis nogen mener, at det kun handler om nogle få måneder, og at I gymnasieelever bare må bide i det sure æble i stedet for at brokke jer i denne situation?

- Jeg kan sagtens forstå kritikken, og at man skal se det store billede. Det er heller ikke fordi, jeg selv synes, at man bare skal åbne alt op. Men når man er ung, så tror jeg, at tiden går hurtigere, og det er altså kun tre år. Selvom vi kan feste senere i livet, så får vi ikke de her tre år tilbage, siger Christine Noesgaard.

Nu ser hun frem til at få skoleåret overstået og forhåbentlig begynde 3.g på normal vis med alle hendes venner og veninder.

