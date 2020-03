Dåseskydning endte helt galt: 'Det var intet mindre end et mirakel'

En drengerøvsdag gik helt galt, da to fyre var ude at skyde efter dåser

Et vennepar, Kristofer og Nicholas, var ude at skyde efter dåser tilbage i maj måned. Men mandehørmen endte ikke i lutter glade dage for Kristofer Johnson fra Texas i USA.

Men det var ikke et luftgevær, de to venner havde med sig. De havde en AK-308 med sig, som er en semi-automatisk riffel.

Han skød efter en spraydåse, som de to gutter havde placeret kun 3 meter fra sig selv. Og det medførte, at da Kristofer ramte dåsen, fløj den med høj fart direkte tilbage i hovedet på ham. Det endte med at han fik en kæmpe flænge i panden og blodet stod ud.

Inden ulykken så Kristofer Johnson vældig tilfreds ud. Foto: Skærmbillede

Man kan håbe, at de to fyre har lært af deres manglende sikkerhedsforanstaltninger.

Filmede det hele

Grunden til, at verden fik syn for sagen var, at de to venner filmede hele gøg og gokke-seancen, og lagde det på deres sociale medier.

Den noget chokerede Kristofer Johnson var ikke sikker på, at han havde brug for at blive syet. Foto: Skærmbillede

På Facebook mindes Kristofer Johnson den livsfarlige situation med ordene:

'Det er ikke mit stolteste øjeblik, men vi kan helt bestemt lære en eller to ting fra det her. Jeg takker Gud for, at det ikke endte værre end som så, for det kunne det have gjort', skriver han om episoden.

'Det var intet mindre end et mirakel'

De storgrinende venner joker under hele optagelsen, mens man kan se spraydåsen, som er placeret kun tre meter væk fra dem.

Da han skyder, eksploderer dåsen med det samme, og flyver direkte tilbage i hovedet på Kristofer Johnson. Dåsens indhold dækker hans ansigt med hvidt skum, og først efter et kort øjeblik kan man se blodet løbe ned over ansigtet på ham.

Vennen Nicholas filmer episoden, og man kan høre ham i baggrunden råbe i chok: 'Åh min gud!!'.

Et splitsekund efter går det op for ham, at hans vens ansigt er smurt ind i blod:

'Du bløder fucking meget, ven'.