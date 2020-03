Dagbog fra coronaland: - De tror, jeg er et svin

Peter Ingemann er normalt på skærmen som vært, men for tiden sidder han hjemme i stuen i Svejbæk ved Silkeborg og ser ud over Julsø, mens han forbereder nye TV-programmer.

Han fortæller til Ekstra Bladet, hvordan en dag hjemme hos familien Ingemann forløber sig.

Morgen

Jeg vågnede lidt groggy klokken 06.37. Som altid tændte jeg mit TV fra sengen med en zombie lignende bevægelse. Nyhederne.

Udsigten fra Peter Ingemanns soveværelse ud over Julsø. Foto: Privat

Jeg er i gang med at bygge om og bygge til vores hus. Lige nu får jeg lavet haveskur og græsplæne. Håndværkerne var i fuld gang, da jeg fik mine blå joggingbukser på.

De tror, jeg er et svin, fordi jeg næsten altid har de samme blå Adidas-bukser på. “Vasker du dem aldrig?”, råbte en af dem, da jeg stod ude på terrassen.

“Jeg har TRE ens par - Smørhår!”, fik havearkitekten igen.

Lige for tiden er der godt gang i håndværkerne hos familien Ingemann. Foto: Privat

Middag

Jeg følger med i nyhederne. Folk dør, bliver arbejdsløse, går konkurs og familiens hus ryger på tvang.

De sidste ting, har jeg som barn været førstehåndsvidne til, og jeg kan godt fortælle at det er så lammende og ødelæggende for en families trivsel og sundhed - fysisk som mentalt. Og det tager mange år at komme over.

Det gør ondt i maven at tænke på. Hav det i tankerne, kære politikere, når vægtskålene skal have lodderne fordelt. Mine tanker går virkelig til de berørte.

Det er noget af en udsigt, familien har. Foto: Privat

Eftermiddag

Jeg håber på at lave en historisk serie, der skal sendes næste år på TV2. Derfor pløjer jeg bøger om europæisk historie og biografier om Churchill, Hitler og Stalin igennem.

Det er mange bøger, som Peter får læst. Foto: Privat

Historie er min store hobby, så jeg nyder faktisk at være isoleret uden forstyrrelser.

Mens min kone kæmper for at undervise sine mange elever over internettet, ser vi ikke meget til mine to teenagepiger.

Den yngste er sendt hjem fra efterskole, og alle eksaminer er aflyst.

Derfor skovler Netflix, TV2 Play og Viaplay for øjeblikket, så meget kul ind i kraftværkerne rundt om i verden for at levere strøm og båndbredde nok til at min datter kan se Kardashians og andet lort.

Min ældste datter skriver SRP i 3.g, så hun sidder et eller andet sted.

Er jeg i tvivl om de er i live, går jeg bare ud i teknikrummet og kigger på strømmåleren, routerens lamper og varmtvandsbeholderen.

Aften

Hvis der endeligt er noget som denne coronatid er godt for, så er det klimaet og min form.

Denne lille tykke mand er begyndt at løbe mere end nogensinde. Hver anden dag. Det var i den grad tiltrængt.

Efter en hård lang løbetur, er der sved på panden. Foto: Privat

Coronakrisen har i den grad tændt hygge-genet i denne familie…..så løb for helvede Peter, løb!

Jeg går altid i seng ved 20-21-tiden. Efter dagens research tænker jeg på et citat af Churchill:

'Hvis du går gennem helvede, så bliv ved med at gå!'

Pas på jer selv derude og kære politikere: Pas på Danmark - i helhed.