Dagbog fra coronaland: Den unge sygeplejerskes 'ilddåb'

28-årige Emilie Haug Rasch er en af de danskere, der stadig går på arbejde. Hun er nemlig sygeplejerske med daglig gang på dermatologisk afdeling og videnscenter for sårheling på Bispebjerg Hospital. Selv blev hun først uddannet i januar 2020.

- Det har været noget af en ilddåb, siger hun til Ekstra Bladet.

Her fortæller hun om en dag i sit coronaland.

Morgen:

Mit ur ringede første gang 5:20. Klokken seks var jeg afsted og mødte så klokken syv. Det er underligt, at man stadig er en af dem, der må gå udenfor en dør. At min hverdag bare fortsætter.

Vi har i øjeblikket sygeplejersker til oplæring, der normalt er andre steder i sundhedsvæsnet. De skal være klar, hvis vi pludselig begynder at få mange nye patienter ind på sengeafdelingen her. Jeg er jo stadig helt nyuddannet, så jeg tænker meget over, hvordan jeg lige pludselig skal ‘lære’ ellers erfarne sygeplejersker op.

I omklædningsrummet på hospitalet inden vagtstart. Foto: Privat

Middag:

Efter statsministerens seneste anvisninger om ikke at være samlet mere end ti personer ad gangen, er vi meget bevidste om, hvor mange vi er i et rum. Så det er med at komme ud af lokalet, hvis man ikke har en funktion i det. Generelt gør vi meget ud af at have afstand til hinanden, fordi vi alle i princippet kan være smittebærere. Det er en underlig fornemmelse.

Men stemningen er god, og vi forsøger at opmuntre hinanden og holde humøret højt. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, men man kan virkelig mærke, at folk gerne vil være her.

Der skal sprittes igennem. Bemærk desuden, at spritten er sat fast med strips for at afværge tyverier. Foto: Privat

Aften:

Dagen var anderledes, da jeg skulle til undervisning i slutningen af min vagt. I øjeblikket sørger man for at opkvalificere sygeplejersker, så alle kan være klar, hvis der opstår akutte situationer. På vejen hjem tænkte jeg over, at der var mange mennesker på gaden. Jeg kan godt blive lidt stresset i denne her tid, når der er mange på et sted, i frygt for at vi smitter hinanden. Mest fordi, jeg i forvejen er i en udsat position, hvis jeg giver noget videre til mine patienter. Det er en stressfaktor.

Jeg laver yoga, så jeg ikke bliver for inaktiv i disse dage. Foto: Privat.

Det er ret vildt at være en del af et fag, der træder til på den her måde. Jeg har altid været stolt af mit fag, men nu forstår jeg virkelig, hvor stort et ansvar vi bærer.

Jeg føler mig ikke som en helt, selvom nogle synes det. Men jeg gør alt for at leve op til ansvaret som sygeplejerske. Jeg tager en dag ad gangen. Og jeg føler mig sikker på, vi nok skal klare det.