Dagbog fra coronaland: Lidl-chefens dag starter kl. 3.30

32-årige Simon Christian Blum er butikschef i Lidl på Vejlevej i Kolding.

Siden coronavirussen ramte Danmark, har der været stort fokus på supermarkederne, da folk unødigt begyndte at hamstre varer efter flere af regeringens tiltag for at stoppe smitte spredningen. Senest har Lidl indført plexiglas foran kasserne for at beskytte deres ansatte.

Lidl skærmer personalet bag glas

I Lidl på Vejlevej i Kolding har de fået ekstra varer ind, så der er slet ikke nogen grund til at hamstre, siger Simon Blum.

Se her, hvordan hans hverdag for tiden tager sig ud.

Onsdag 18. marts

Privatfoto

Tidlig morgen

Vækkeuret ringer 3.30 og jeg tager mig et bad for lige at få kroppen i gang. Efter at være kommet i tøjet, kysser jeg forsigtigt min kæreste på gensyn og går ned mod bilen.

Klokken er blevet 4, og jeg kører fra Esbjerg, hvor vi bor, mod Kolding. Det er en tur, der tager cirka 45 minutter. Undervejs lægger jeg en generel plan for den lidt anderledes hverdag, imens jeg nyder en kop kaffe. Uanset hvad venter endnu en spændende dag oven på pressemødet i går aftes, men jeg er fuld af optimisme. Allerede nu ved jeg at vi er et skridt foran i forhold til normalt, da nogle af mine kollegaer blev et par timer længere i går aftes/nat. Det er ikke første gang natten er taget i brug til opfyldning af varer og klargøring af butikken. Mine kollegaer har - i endnu højere grad end normalt - været fleksible i forhold til arbejdstider og med kort varsel trådt til, når behovet har været størst.

Privatfoto

En af mine første prioriteter er at få butikken fyldt godt op, inden vi åbner kl. 7. På den måde sikrer vi samtidig, at der er mest muligt plads i gangene, ved at undgå trængsel mellem kunder, medarbejdere og paller. På samme tid skal butikken være klar til den stigende efterspørgsel, vi oplever, men igen i dag er der kommet rigeligt med varer. Lige for tiden har vi faktisk flere varer på lager, end vi plejer. Det gør at vi også i løbet af dagen kan fylde varer op, hvis der skulle blive behov for det.

Privatfoto

Formiddag

Samtidig med at varerne bliver fyldt op, bliver de daglige rengøringsopgaver også udført. Ud over de daglige og mest almindelige rengøringsopgaver gennemgår jeg fysisk hele butikken. De indsatsområder jeg har ekstra fokus på i dag, er alle de typiske kundeberøringsoverflader; glaslåger i vores kød- og frostafdeling (som vist på billedet ovenfor), området omkring vores kasser, bake-off og lign. Også pantautomaten får en ekstra grundig tur.

Privatfoto

I løbet af hele dagen er vi alle ekstra opmærksomme på vores egen hygiejne. Vi gør alt for at gå forrest og være nogle gode forbilleder. Det betyder ekstra grundig håndvask samt løbende afspritning, blandt andet ved vores dispensere, der er opsat forskellige steder i butikken. Jeg tror på at vi ved at gå forrest og statuere et godt eksempel, er med til at påvirke kundernes adfærd.

Privatfoto

Eftermiddag og aften

Klokken 16 er dagen for mit vedkommende ovre. Jeg ordner mine daglige småindkøb, sætter mig i bilen, og på vej hjem tænker jeg dagen igennem. Kundestrømmen og omsætningen har været som forventet. Der er stadig rigeligt med varer på hylderne og butikken fremstår pæn, ren og ryddelig. Nu er eftermiddagsholdet klar til at tage over.

En ting jeg bed mærke i allerede fra morgenstunden, var kundernes positive håndtering af situationen. Vi er i gang med at sætte plexiglas op foran alle vores kasser i Lidl-butikkerne samt 'Hold afstand'-markeringer rundt omkring i butikken, og folk er gode til at overholde det. Alt i alt en god dag.

Når jeg kommer hjem, vil jeg sætte mig ned og danne mig et overblik over i morgen, torsdag. Her vil jeg vurdere bemandingsbehovet i forhold til den kommende levering og opgaverne i butikken. Jeg får dagligt nyt fra hovedkontoret om situationen og det er fedt, de bakker os så godt op, så vi hele tiden er klar med tiltag og kan informere kunderne. Derudover kan jeg ikke lade vær med at følge løbende med, både ved pressemøder og løbende udtalelser, for at være bedst muligt forberedt og kunne reagere så hurtigt som muligt.

Privatfoto

Tanker om coronavirussen

I Lidl-forretningen på Vejlevej i Kolding har den 32-årige butikschef Simon Blum primært mærket til coronavirussen, når det kommer til planlægning og bemanding. Flere af de ansatte har familie og en partner, som også skal på arbejde.

- Der er lige noget, der skal planlægges der, især for de ansatte med familiebehov. Men det har egentlig løst sig rigtig nemt, siger Simon Blum til Ekstra Bladet.

Simon Blum følger hver dag udviklingen, når det kommer til coronavirussen og de anbefalinger og regler, myndighederne løbende melder ud. Og selvom mange måske har troet det, trods regeringens gentagende meldinger om, at der er mad nok til alle, er der faktisk aldrig rigtig tomme hylder i forretningen.

- Vi har hele tiden haft nok. Måske har der manglet en bestemt variant af noget en enkelt dag, men så har der været tilsvarende andre produkter på hylden ved siden af, siger Simon Blum og fortsætter:

- Faktisk står vi lidt i den modsatte situation nu, for nu har vi trykket på den store knap og har rigtig mange varer på lager. Så nu er der fokus på at få 'fyldt op'.

Hverdagen er som før

På den mere private front er coronavirussen heller ikke noget, der påvirker Simon Blum særligt meget.

- Det er selvfølgelig noget, man snakker om. Min kæreste arbejder på Kolding Sygehus, så vi skal også planlægge vores liv lidt ud fra den nye situation.

- Og så spiller jeg for eksempel normalt fodbold, og det kan jeg jo ikke længere. Men så finder jeg bare på noget andet at lave. Min hverdag er stort som før - jeg tager på arbejde, kommer hjem, laver aftensmad og går tidligt i seng for at være klar til en ny dag. Det er helt sikkert mest de mennesker, der nu går hjemme hver dag, som bliver påvirket af det, siger Simon Blum.

