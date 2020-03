Dagbog fra coronaland: - Vi læger kunne teste mange!

For de fleste har coronakrisen betydet en helt ny hverdag.

Det gælder ikke mindst for dem, der til daglig direkte beskæftiger sig med coronavirussen.

For Birgitte Ries Møller, der er praktiserende læge ved Fionia Lægerne i Odense, fylder coronavirus rigtig meget. Men måske ikke på den måde, man skulle tro.

Her kan du læse Birgitte Ries Møllers dagbog fra torsdag 26. marts.



Morgen

5:45 Vi står tidligt op her i huset. Sten vågner altid tidligt. Fuglene fløjter, solen står op, og vi drikker masser af kaffe og læser avis og nyheder på nettet. Danmark hjælper Danmark. Jeg er stolt af, hvordan vi står sammen her i krisen. Måske bliver vi bedre til at understøtte vores egne produkter i fremtiden. Vi må ikke igen havne i denne situation med mangel på værnemidler, er de tanker, der løber igennem mit hoved.

En tidlig morgen er almindelig hverdag hjemme hos Birgitte. Foto: Privat

6:15 Vi går morgentur med hunden. Udenfor mødes vi af synet af tomme øldåser. Sebastian og to venner har fejret i kælderen i går. Han har fået job og en kammerat nåede ud af Pakistan i sidste øjeblik. De er ubekymrede, de er unge og ved de er udenfor fare, og jeg ser bare smittekæder overalt. Men han er en god dreng, og den, der køber ind for mormor, som vi alle holder af, men som er helt isoleret fra os på 2 uge. Hun er 82 år, og hende vil vi alle gerne passe på.

7.30 Jeg møder altid tidligt ind, men der er helt ærligt ikke meget arbejde til os tre praktiserende læger lige nu. Patienterne tør næsten ikke ringe til os, fordi de tror, vi har så travlt. Alle mulige tjenester er oprettet, som folk kan ringe til. Meget af vores arbejde er lagt i andre hænder. Hvor er de med cancertegn henne?

Se også: Dagbog fra coronaland: Lidl-chefens dag starter kl. 3.30

Løbende møder de andre ind i klinikken. Jakob, jeg og Grethe, vores sekretær, er de, der er på arbejde.

Snakken går på, om at vi ikke bruges mere. Vi kunne sammen med universiteterne teste mange. Vi kan udlevere test til hjemmetest. Vi kan modtage tests og videresende - ja. Vi kan afgive svar. Alt det de på pressemøderne siger er en meget stor opgave. Vi er klar. Ring nu til os!!!!!! Brug os, vi er så klar både på telefon og video – og med billeder.

8.00 Telefonerne åbner. Allerede kl. 8.15 er der ingen i kø. På en almindelig dag er der mindst 6-7 i kø og to sekretærer der er hurtige. Vi tager de opkald der er, og jeg pakker kassen ud, som vi har fået fra Statens Seruminstitut. Vi er sentinel læger og plejer ligesom 120 andre klinikker i Danmark, at deltage i overvågningen af influenza.

Sådan så indholdet af den kasse, Fionia Lægerne i Odense torsdag havde fået tilsendt. Foto: Privat

8.50 Grethe kommer ind og spørger om jeg vil ringe til en patient der er dårlig. Han har blod i urinen - Jeg indlægger ham over telefonen. Der er flere opkald fra skrøbelige psykisk syge, der er reelt bange og forværrede i deres sygdom - vi kan heldigvis lave samtalebehandling på video. De får begge nye tider i næste uge til opfølgning .

9.30 Det er igen kaffetid. Alle samles i køkkenet . Vi snakker om de massive forandringer, der er sket i vores måde at arbejde på, på kun 14 dage.

Kaffen er et hyggeligt lille afbræk i lægeklinikken. Foto: Privat

Telefon, video og billeder er nu hverdagen- hele dagen. Enkelte ældre møder ind til kontrol eksempelvis af blodfortyndende behandling. De skrøbelige kommer om formiddagen, hvor de står foran døren og venter i opgangen til de går direkte ind til blodprøvetagning, og så hjem igen. Ingen kommer ind uden at blive screenet for symptomer. Døren er låst, og man banker på. Vores dør har altid åben været åben, og vores patienter møder bare ind hver morgen kl. 8.00, hvis de er akut syge. Men det er fortid nu.

Se også: Dagbog fra coronaland: - Jeg skal nok blive smittet på et tidspunkt

Børn og yngre raske ser vi om eftermiddag til vaccinationer. Herefter rengøres og afsprittes hele klinikken.

Telefon, video og billeder er pludselig blevet en stor del af de praktiserende lægers hverdag. Her er det Birgitte Ries Møllers kollegaer i den anden ende. Foto: Privat

9.24 Min datter Emma skriver til vores familie-messenger, at hun skal interviewes i P3 i morgen, fordi så mange har set hendes video på TV2 echo, da hun som kun 1 års medicinstuderende tager vagter og hjælper til i akutmodtagelserne. Jeg er stolt af hende. Men jeg er også bekymret. Også på hendes vegne. Jeg ved de mangler masker. Faktisk er de masker, de har, ikke nogen, der reelt beskytter. Jeg er som dansker stolt af dansk industri, hvor mange virksomheder byder ind på at lave værnemidler nu, hvor vi desperat mangler. Forhåbentligt er der nogen, der laver masker - FFP3 masker- som ikke bare tager grove partikler. Ellers må vi forvente mange syge ansatte i sundhedssektoren, ligesom vi har set det i andre lande.

Birgitte Ries Møller var en meget stolt mor torsdag. Foto: Privat

Hende og jeg kan desværre ikke ses i meget lang tid. Hun er en smittekæde, som jeg ikke kan tillade mig med mit arbejde.

11.00 Der kommer en glad besked fra vores plejehjemsleder. Den ansatte, jeg fik testet dagen inden, var negativ for corona og kan møde på arbejde igen. Det giver ro og tryghed på plejehjemmet, hvor vi ikke kan komme ud nu pga. smittefaren ved at få os på besøg.

Middag

12.00 Frokost i køkkenet. Vores medicinstuderende har systematiseret vores liste over borgere +75, der skal have opsøgende hjemmebesøg. Forhåbentligt kan vi få aftaler, om at gøre det pr. telefon eller video, da det er her de skrøbelige er. De der er ensomme lige nu. Men humøret er højt i klinikken. Der er en helt særlig stemning af sammenhold, som man også møder ude i samfundet. Man hilser på hinanden. Hjælper hinanden. Søren og Mette har ret. Vi skal nok klare dette, hvis vi passer på hinanden.

13.00 Jeg FaceTimer min mor. Hun er ved at være vant til det. I sidste uge var hun prøvekanin til videokonsultation. Det klarede hun også fint med sine 82 år. Det er sjovt så hurtigt vi alle omstiller os.

Birgitte Ries Møllers 82-årige mor er allerede ved at være vant til at FaceTime med familien. Foto: Privat

16.00 Lægevagten tager over. Jeg cykler hjem og glædes over den smukke tid. Bøgen på Nordfyn sprang ud i går. Det er så smukt derude, men smitten lurer i det skjulte og kan ikke ses.

Se også: Dagbog fra coronaland: - De tror, jeg er et svin

16.15 Hjemme venter de alle på jeg kommer - vi skal ud og løbe. Vi løber ud til Golfbanen og op på Tinderbox bakken. Mon vi kommer til koncert her til sommer?

Aften

17.30 Vi ser alle nyheder der er at se - TV2 News, DR og alt det ekstra der er om corona i sendefladen. Antallet af coronatilfælde stiger fortsat. Dog markant mest i hovedstaden. Pas nu på i påsken.

Sten laver mad. Jeg skriver dagbog til Ekstra Bladet. Jeg tænker på alle de dejlige ting vi har planlagt; Venindetur til Berlin, Heartland, Tinderbox - det er svært at undvære alt det sociale. Jeg håber, vi åbner stille op.

22.00 Sengetid. Kan jeg mærke noget i kroppen? Nej det er nok bare løbeturen og lidt snue. I morgen bliver endnu en dejlig forårsdag.