Dagens coronatal: 3711 nye smittetilfælde

Der er registreret 3711 nye smittetilfælde med coronavirus. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

De 3711 smittede er fundet i 133.782 PCR-test. Det er de sikreste test, hvor man bliver podet i halsen.

Det giver en positivprocent på 2,77.

Ifølge Hans Jørn Kolmos, som er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, har smitten nu stabiliseret sig på et højt niveau.

- Der er meget smitte i omløb, og smitten vil nok fortsætte med at stige i et stykke tid endnu, da der vil gå noget tid, før vi vil se effekten af coronapasset, siger han.

Men den stigende smitte betyder ikke, at man bør indføre nye restriktioner, da smitten er meget ujævnt fordelt i landet, hvor særligt byerne er ramt, forklarer Hans Jørn Kolmos.

- Vi skal ikke begynde at indføre nationale indgreb endnu. Men den stigende smitte bør tages alvorligt.

- Vi ser nu ind i julemåneden, hvor vi erfaringsmæssigt holder julefrokoster, og i det hele taget er meget indendørs. Derfor skal man tænke sig ekstra om, siger han.

Men det betyder ikke, at man behøver aflyse julefrokosterne, så længe at man husker corona under festlighederne, forklarer Hans Jørn Kolmos.

- Man skal huske at lufte ud, ikke sidde for tæt, være opmærksom på ikke at synge og råbe for meget og huske at bruge håndsprit.

- Måske bliver julefrokosten lidt anderledes i år, men der er ikke noget, som står i vejen for det, hvis smittebilledet ikke har ændret sig meget, siger han.

Der er foretaget 92.792 kviktest. De er grundet usikkerhed med testresultaterne ikke medregnet i opgørelsen over smittede.

Antallet af indlagte patienter med coronavirus er det seneste døgn steget med 24 til 438. Det er det højeste antal siden februar.

Af de indlagte kræver 50 intensiv behandling. 20 af dem har brug for hjælp til at trække vejret og er i respirator.

Ifølge Hans Jørn Kolmos betyder den stigende smitte, at landet nærmer sig et punkt, hvor hospitalerne kan risikere at blive overbelastede.

- Det mest foruroligende er, at antallet af indlagte fortsat stiger, og derfor kan vi risikere, at sundhedsvæsnet snart skal begynde at prioritere i det, de gør. Vi er der ikke endnu, men det går den gale vej, siger han.

Der er det seneste døgn registreret yderligere 6 coronarelaterede dødsfald. Det bringer det samlede antal dødsfald op på 2816.