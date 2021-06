Dagens coronatal: Ikke set i 288 dage

Der er søndag registreret 189 nye coronatilfælde, oplyser Statens Serum Institut.

Det er sket på baggrund af 74.884 pcr-prøver, hvor man bliver podet i halsen.

Man skal 288 dage tilbage til 5. september sidste år for at finde et tilsvarende lavt antal nye smittetilfælde opgjort for en dag.

Det er gode nyheder, mener professor i klinisk mikrobiologi Hans Jørn Kolmos ved Syddansk Universitet.

- Antallet af nye smittetilfælde falder, men det gør antallet af tests også. Så i store træk virker det til, at smitten er stabil, men på en nedadgående kurve, siger han om søndagens smittetal.

Efter fem dage med et faldende antal indlagte stiger det søndag en lille smule.

Yderligere fire er indlagt med corona, og det samlede antal er 80.

Heraf er 19 indlagt på intensivafdelinger.