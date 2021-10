Dagens coronatal

Siden lørdag er antal indlagte med coronavirus på de danske hospitaler steget med 10.

Der er således 120 patienter indlagt. Det er en stigning på 30 patienter de seneste tre dage.

Det viser de daglige tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det seneste døgn er yderligere 591 personer konstateret smittet med coronavirus.

De er fundet i 50.937 PCR-prøver. Positivprocenten er dermed på 1,16, hvilket den har været tæt de seneste tre dage.

Tallene viser en begyndende epidemi i Danmark, vurderer Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet.

Han hæfter sig ved, at antal coronasmittede over en uge er fordoblet fra omkring 2300 til 4700 den seneste måned.

- Noget af det, vi ser nu, med en uge til ti dages forsinkelse, er en stigning i indlæggelser, fordi epidemien vokser. En del af indlæggelserne er blandt yngre, og de bliver sjældent meget syge, siger Viggo Andreasen.

Det er dog ikke overraskende, pointerer han.

- Det her er, hvad vi skulle forvente, når vi har lukket op og får en epidemi hos de yngre og først og fremmest de uvaccinerede.

Der er dog ikke noget, der peger mod et indgreb fra myndighederne igen. I stedet mener Viggo Andreasen at særligt to grupper bør have myndighedernes opmærksomhed nu.

- De ti procent i aldersgruppen 40 til 60, der er uvaccineret og har en pæn risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Og så en lidt speciel gruppe, der er de over 65-årige, der får hjemmehjælp. Det er en særlig målgruppe for vaccinen, og der er en ret lav vaccinedækning, siger Viggo Andreasen.

Desuden opfordrer han unge uvaccinerede til at blive vaccineret.

- Nu er der en pæn risiko for, at de bliver smittet. Og de kan også få kedelige sygdomsforløb.

Af de 120 indlagte er 15 personer på intensivafdelingen hvoraf 11 får hjælp af en respirator.

Fem personer er siden lørdag døde med coronavirus.