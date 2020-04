Dagens dyr erstatter Side 9-pigen

Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen er ikke bange for at tænke nyt.

Han har prøvet det før, hvor det gik galt, men nu vover Madsen pelsen igen.

– Vi udskifter Side 9-pigen med Dagens Dyr, siger Poul Madsen, der også forsøgte at komme af med naboens afklædte datter, da han i 2008 proklamerede, at tiden var løbet fra hende.

– Læserne blev rasende dengang, men nu har jeg et alternativ klar. Ny forskning viser, at det mest beroligende i verden er at se på et nuttet dyr. Selv om vi er et hæsblæsende tabloid-medie, så synes jeg, at det er bedre med et pusterum på Side 9, der sænker blodtrykket i stedet for et, der får det til at stige.

Dagens debutant på Side 9 - Fooly på 10 uger fra Kikhavn. Foto: Ekstra Bladet

Alle dyr er velkomne på den nye Side 9, men Poul Madsen forventer, at der kommer en overvægt af hundehvalpe, da han selv er med til udvælge modellerne:

– De små uldtotter er jo ikke til at stå for!

Skal dit dyr på Side 9, så send billede, navn og et par ord om vidunderet til 1224@eb.dk.