Dagens helt: Kvik livredder stopper drukneulykke

Det kan være svært at vurdere om folk er i knibe eller blot leger i vandet, men den amerikanske livredder i videoen herover var ikke i tvivl, da han så en dreng kæmpe for at holde sig oven vande.

Mens ingen andre opdagede at noget var galt, gjorde den årvågne livredder nemlig det han er ansat til, og drengen slap derfor med skrækken, beretter Daily Mail.

Det er organisationen Lifeguard Rescue, der har delt videoen på sociale medier. Herfra understreges det, at det kan være yderst svært at opdage hvis folk er ved at drukne, da folk oftest ikke er i stand til at råbe på hjælp.

Da drengen i videoen gled ud af sin badering og ikke kunne bunde, var han dog i stand til at fange livredderens opmærksomhed, og han slap derfor med skrækken.

Her får livredderen øje på en druknende dreng i en propfyldt pool. Kan du få øje på ham?