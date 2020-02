Dagens helt: Redder hund fra druknedøden

Manden har trukket overskrifter, efter han uselvisk sprang i en iskold flod for at redde en herreløs hund

Russiske Alexander Neshin gik i slutningen af januar tur ved floden Volga i byen Astrakhan sammen med sin kone og deres to børn, da en herreløs hund begyndte at følge efter dem.

Han gav ikke hunden nogen opmærksomhed, men da hans datter kort efter sagde til ham, at hunden var faldet i det iskolde vand, var han nødt til at reagere, fortæller han til det russiske medie Tsargrad TV.

Alexander Neshin vurderer, at hunden havde bevæget sig ud på isen for at slukke sin tørst i flodens vand, da isen gav efter under den. Først troede han, at hunden selv kunne komme tilbage på land, men efter cirka 20 sekunder stod klart for ham, at det ikke var tilfældet.

- Da vi indså, at det ikke ville lykkes, var jeg nødt til at smide tøjet og hoppe i vandet, siger Alexander Neshin.

Den uselviske redningsaktion blev filmet af et øjenvidne og delt på de sociale medier, hvor han siden er blevet hyldet for sin gerning.

Neshin var ikke selv klar over sin nyopnåede heltestatus på nettet og siger, at han ikke forventer nogen belønning.

- Det var ikke derfor, jeg sprang i vandet.

Datter ville have hunden med hjem

Redningsaktionen var dog ikke helt omkostningsfri for dagens mand i skysovs. Han skar nemlig sine ben på de skarpe isflager, og hans kone gik derfor på apoteket efter bandager, plaster og jod. Det betød dog ikke, at Alexander Neshin sad tilbage alene.

- Hunden gik ingen steder. Bagefter fortsatte vi gåturen, og hun (hunden, red.) gik med os.

Til sidst steg familien på en bus og tog afsked med hunden, hvilket fik datteren til at græde. Det var dog ikke muligt at tage hunden med hjem, forklarer Neshin.

- Hvor skulle vi tage den med hen? Hjem til en lejelejlighed? Nej! Og sådan er det, lyder det.