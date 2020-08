Daginstitution lukker ned: 81 børn sendes i isolation

Daginstitution Børnehuset Trekoner i Roskilde lukker ned fra på mandag.

Det sker efter, at én medatrbejder har fået en positiv coronatest. Det betyder, at 81 børn og 20 ansatte sendes i hjemmeisolation, skriver Roskilde Kommune i en pressemeddelelse.

Beslutningen er taget efter, at Roskilde Kommune har rådført sig hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsens råd lyder altså, at alle børn og medarbejdere bedes om at blive testet for coronavirus.

Både børn og ansatte skal holde sig hjemme, indtil de kan vise en negativ coronatest frem.

Forældrene i Børnehuset kan også vælge at holde deres børn isoleret i syv dage. Er børnene så efterfølgende symptomfrie, fungerer det også som en negativ test. Dermed kan de godt sendes i institution igen.