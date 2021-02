Daginstitutioner hjemsender alle børn og medarbejdere efter B117-tilfælde

En medarbejder på den integreret daginstitution Rudolf på Vesterbro i København er blevet ramt af den muterede version af coronavirus, B117.

Det bekræfter klyngeleder Anne Jensen over for TV 2 Lorry. Smittetilfældet betyder, at samtlige børn og al personale er sendt hjem for at blive testet. I alt tæller det lidt over 50 børn og omkring 15 voksne.

- Det særlige er, at det er første gang, vi oplever smitte med den britiske variant, ellers ville så mange ikke sendes hjem, siger Anne Jensen til TV 2 Lorry.

På pressemødet 4. januar meldte statsministeren at daginstitutioner fortsat holdes åbent, selvom resten af Danmark er lukket ned.

Daginstitutionen Rudolf består af to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper i det, der hedder Børnebyen ved Glyptoteket, hvor Rudolf er en af fire afdelinger.

De fire afdelinger er dog på grund af corona adskilt, og derfor er det kun børn og personale i Rudolf, som er hjemsendt.

- Samtlige forældre er blevet informeret, og de har taget meldingen fra den pædagogiske leder rigtig positivt og har været samarbejdsvillige. Vi håber på det bedste nu, og at flere ikke er smittet, siger Anne Jensen.

Forsigtighedsprincip

Klyngelederen fortæller, at man som mange andre daginstitutioner jævnligt har haft smittetilfælde, men uden at det har været voldsomt.

Nu er der så en medarbejder, der er smittet med den britiske variant, og ud fra et forsigtighedsprincip vælger man at sende alle, der har været der de pågældende dage, til test.

- Vi får gjort ekstra rent, og der er ingen nu. Vi afventer testresultater hos børn og medarbejdere, og om alt går godt, kan de komme tilbage fredag, siger Anne Jensen.

Den pægældende medarbejder blev testet lørdag og fik svar søndag, hvor daginstitutionen også blev informeret, ligesom samtlige forældre blev det.

Børn og personale skal testes mandag og onsdag, og de skal kunne fremvise to negative testresultater, før de kan vende tilbage.

Første gang

Også i Helsingør Kommune er en daginstitution ramt af den britiske variant, hvilket er første gang, at virusvarianten er registreret i et dagtilbud i kommunen.

Det skriver Rikke Reiter, der er chef for Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt i Helsingør Kommune, i en orientering til byrådets politikere mandag formiddag, som TV 2 Lorry har set.

- Vi har søndag aften valgt at lukke Børnehuset Sommerlyst helt mandag og tirsdag, som følge af at vi søndag fik oplyst, at en medarbejder er testet positiv med Coronavirus – med den britiske variant B117, skriver Rikke Reiter.

Den smittede medarbejder har i begyndelsen af sidste uge været i nær kontakt med primært den ene vuggestuegruppe i daginstitutionen, men også medarbejdere og flere børn fra andre børnegrupper.

Derfor har man besluttet, at alle medarbejdere og alle børn, der har været i dagtilbuddet i sidste uge, skal hjemsendes til test.

- Det betyder, at der ikke er tilstrækkeligt personale til at holde dagtilbuddet forsvarligt åbent, i første omgang mandag og tirsdag her i uge 8, skriver Rikke Reiter.