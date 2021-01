Daginstitutioner ramt af britisk mutation

To daginstitutioner i Kolding er blevet ramt af den britisk coronamutation.

Det skriver JydskeVestkysten.

I alt er to børn smittet med mutationen. Én i hver af institutionerne Nordstjernen og Brunebjerg.

31 nære kontakter skal nu skal i 14-dages isolation - heriblandt både børn og voksne.

- Alle nære kontakter er blevet kontaktet og hjemsendt, og de har fået en særlig vejledning fordi, at de nu skal gå i isolation i 14 dage. De skal fortsat testes på fjerde og sjette dagen, og igen efter 14 dage. Det er lang tid med 14 dage, men sådan er retningslinjerne, siger Michael Petterson, der er børne- og uddannelsesdirektør i Kolding Kommune til JydskeVestkysten.

Spreder sig i landet

Den mere smitsomme britiske variant har spredt sig yderligere i Danmark.

Antallet af smittetilfælde med den britiske variant af covid-19 i Danmark er steget til 464 fra 383 onsdag, som var seneste opgørelse. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Der er et vist efterslæb på tallene for den britiske variant, fordi det tager op mod en uge at analysere de positive prøver for, præcis hvilken variant de stammer fra.

Derfor løber tallene kun til og med søndag 17. januar.

Det reelle antal smittetilfælde vurderes også at være højere end de 464, fordi Statens Serum Institut (S) indtil for nylig kun har kunnet analysere en andel af de positive prøver.

Den britiske variant er årsagen til, at Danmark i øjeblikket er midt i en omfattende nedlukning med lukkede skoler, detailhandel og et forsamlingsloft på fem personer.