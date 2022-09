Dagli'Brugsen slukker for lyset

I dag kl 12 blev lyset kortvarigt slukket i landets Dagli'Brugsen'er for at skabe fokus på, hvor meget de stigende el-omkostninger presser de mindre forretninger. Derudover sætter Coop også gang i flere omfattende indgreb i et forsøg på at holde energiforbruget nede. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Som følge af de stigende elpriser har Coop indført flere tiltag for at spare på elregningen. Over 2000 kølediske slukkes og fjernes, og der skrues ned for temperaturer og lys. I dag kl 12 blev lyset slukket i Dagli'Brugsen'er landet over for at skabe opmærksomhed på forretningernes knibe.

Alle har nok bemærket, at elpriserne er i støt stigning for tiden. Privat betyder det måske, at man samler lidt mere til bunke inden man smider tøjet i vaskemaskinen, eller at man lige tjekker elprisen inden maden kommer i ovnen.

Coop har også mærket prisændringerne. Som følge af en tredobling af deres eludgifter har de set sig nødsaget til at igangsætte omfattende indgreb i deres butikker for at spare på strømmen.

I denne omgang betyder det, at over 2000 kølediske til drikkevarer slukkes og fjernes fra deres butikker. Derudover vil butikkerne eksperimentere med delvis at slukke for lyset for at se om dette er muligt at gøre permanent i stor skala. Dette fremgår af en pressemeddelelse, som Coop sendte ud i dag.

Kunderne har som udgangspunkt taget godt imod de nye tiltag, fortæller Flemming Jakobsen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

I landets Dagli'Brugsen'er blev lyset slukket helt i dag kl 12. Det skete for at skabe fokus på, hvor pressede de mindre forretninger er på grund af de stigende el-omkostninger.

- Det er en voldsom udgift, vi har fået alle sammen, så vi skal finde besparelser andre steder, udtaler Flemming Jakobsen, der er uddeler i Dagli'Brugsen i Rantzauzminde i Svendborg.

Med det nuværende prisniveau forventes Coops samlede årlige elregning at stige med op mod 500 mio. kr., og der er grund til at tro at yderligere prisstigninger kan være på vej.

Dagli'Brugsen'er i hele landet, slukker for lyset i protest mod strømpriserne. Her i Rantzausminde i Svendborg er det uddeler Flemming Jakobsen der har fingeren på kontakten. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Med de nuværende tiltag er det nok de slukkede kølediske som Coops kunder kommer til at mærke mest til. Det betyder at butikkerne ikke længere kommer til at kunne tilbyde kolde øl og vand. I hvert fald indtil videre.

- Vi håber da, vi får dem tændt igen så hurtigt som muligt, når prisen kommer ned, siger Flemming Jakobsen.

Udover disse tiltag satser Coop også på bl.a. solcelleanlæg og bedre udnyttelse af overskudsvarme for at spare på energiforbruget.