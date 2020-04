Dagligt dødstal i New York falder: - De glade dage er ikke tilbage

Det daglige antal omkomne personer som en konsekvens af covid-19 er for staten New York på sit laveste i april måned. Men guvernøren Cuomo fastholder, at der endnu ikke er noget at fejre

Guvernøren i New York, Andrew Cuomo, fortæller til et pressemøde lørdag, at det daglige dødstal falder, men at 'det er ikke glade dage endnu'.

Det skriver New York Post.

Dødstallet for det seneste døgn i staten målte 540 lørdag, hvilket er et fald på 110 dødsfald i forhold til fredagen. Det er det laveste niveau siden 1. april.

Cuomo fastholder dog, at New York endnu ikke har noget at fejre, da tallet stadig er alt for højt.

Staten har fortsat 4246 patienter i respirator, hvoraf kun omkring 20 procent af dem ventes at overleve, lyder det fra Cuomo.

Omkring en potentiel genåbning henviser guvernøren til, at det kræver omfattende tests.

'Tricket med testene er ikke, at vi ikke ved, hvordan vi skal gøre det. Det er at gøre det i den skala, vi har med at gøre', siger Andrew Cuomo til New York Post.