Dagpengemodtagere mister store beløb

Normalt er den maksimale sats for dagpenge på godt 19.300 kroner. Men for 722 medlemmer af 3Fs a-kasse var virkeligheden sidste år en anden, hvor satsen var flere tusinde kroner lavere. I enkelte tilfælde endda helt ned til 10.000 kroner lavere om måneden. Før skat.

Det skriver Fagbladet 3F.

675 personer fik under 15.647 kroner i dagpenge, svarende til den gamle mindstesats. 47 personer fik endda mindre end 10.000 kroner.

Det er særligt kvinder og især ansatte fra privat service, hotel og restauration og offentligt ansatte, der er ramt af lavere satser.

Forklaringen er, at den nye dagpengereform – reformen trådte endeligt i kraft i 2017 – kræver, at a-kasserne beregner dagpengesats på en anden måde end før. I dag tages der udgangspunkt i indtjeningen i de bedste 12 måneder ud af de seneste to år.

I de gamle regler tog a-kassen udgangspunkt i de seneste tre måneders løn. Man kunne dog kun få beregnet en sats, hvis der var over 320 arbejdstimer i perioden, svarende til totredjedele af fuld tid. Ellers gik man yderligere tre måneder tilbage – og så videre – for at finde timerne.

I dag er der ingen bundgrænse for, hvor få timer der kan beregnes på.

Tal fra Beskæftigelsesministeriet har tidligere vist, at den nye måde at beregne på, har været en fordel for flere. Det vil sige, at flere i dag får en højere sats.

- Men vi ved, at en mindre del får en sats, der ligger under det, de tidligere ville have fået. Og nogle enkelte har en helt horribel lav sats, på langt under niveauet for kontanthjælp. Så må man jo prøve at kontakte kommunen og se, om man kan få supplerende kontanthjælp, siger forretningsfører i 3F’s a-kasse Eva Obdrup.

- Det er rigtig godt, at flere i dag får en højere sats. Men vi har rigtig svært ved at leve med, at nogle af vores medlemmer står med en lav sats, de ikke kan leve af, selv om de trofast har betalt til deres a-kasseforsikring gennem mange år, siger hun.

Eva Obdrup påpeger, at mange af de hårdest ramte har haft vikarjob med få timer.

- Det er mennesker, som måske tager alle de vikartimer, de kan få, mens de jager et fuldtidsjob. Det rammer dem, når de skal have beregnet en ny sats, og det er uacceptabelt for 3FA, siger hun og påpeger, at det formentlig ikke vil koste meget store penge at rette op på skævheden.

3FA har tidligere rejst problemet politisk overfor først daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), og siden overfor beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Mens Troels Lund Poulsen afviste at ændre reglerne, har Peter Hummelgaard siden sagt, at det skal indgå i en evaluering af dagpengereformen. Den var aftalt af forligsparterne til efteråret 2020, men er nu blevet udskudt på ubestemt tid på grund af corona-krisen.

Verner Sand Kirk, direktør i brancheorganisationen Danske A-kasser (DAK) siger, at DAK allerede, da dagpengekommissionen arbejdede med sagen, advarede om, at flere risikerede at få lavere satser.

- Vi kunne se, at folk kunne blive ringere stillet ved at tage det arbejde, der er, siger han.

Verner Sand Kirk mener ikke, man behøver vente med at rette op på skævhederne til en evaluering.

- Man har ændret dagpengereglerne masser af gange sidste år. Så kan man vel også ændre dette her.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.