Dagplejere må ikke hedde dagplejere

En omstridt plakat, der med satiriske citater beskriver en dagplejers hverdag, må ikke hænge hos private børnepassere.

I Kolding har det lokale tilsyn med den private børnepasning forlangt, at ordet 'dagplejeren' fjernes fra plakaten, fordi den officielle betegnelse er 'privat pasningsordning', som er vedtaget ved lov.

Det har mildt sagt bragt sindene i bevægelse hos de private dagplejere, som beder kommunen blande sig uden om.

- Kommunen skal ikke blande sig i, hvad vi har hængende i vore private hjem, skriver dagplejer Thilde Kjærgaard Lange eksempelvis i et opslag på Facebook.

Tilsynsassistent blev stødt

Den famøse plakat fra forlaget Dialægt hænger hos masser af private dagplejere over hele landet. I Kolding blev en kommunal tilsynsassistent dog stødt over at se ordet 'dagplejer'.

Derfor sendte kommunens fluks en skrivelse rundt, hvor det blev forlangt at det forbudte ord blev fjernet eller streget over.

Skrivelsen er underskrevet af en ansat, der besynderligt nok titulerer sig som konstitueret dagplejeleder.

- Det er noget pjat

- Borgmester Jørn Pedersen (V), hvad er det for noget pjat? I forbyder ordet dagplejer, men har en dagplejeleder?

- Ja, det må du nok sige. Men sagen er den, at det er Folketinget, der officielt har indført, at det skal hedde privat pasningsordning'. Andre betegnelser må ikke bruges.

- Jo, men når man slår op på kommunens egen hjemmeside under børnepasning, så står der jo dagpleje masser af steder.

- Det er jo ikke os, men de private, der hedder privat pasningsordning. Men for at gøre en lang snak kort, så vil jeg stærkt opfordre Folketinget til at ændre bestemmelsen, så vi kan få arbejdsro til at få passet nogle børn.

- Det er simpelthen noget fjolleri, siger borgmester Jørn Pedersen.