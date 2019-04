Dalai Lama indlagt med infektion

Buddhisternes spirituelle leder ventes at tilbringe yderligere et par dage i en hospitalsseng

Dalai Lama er blevet indlagt på et hospital i New Delhi, Indien, med en infektion i brystkassen, skriver Associated Press.

Talsmand Tenzin Taklha oplyser, at Dalai Lama får medicin og ventes at tilbringe yderligere et par dage i en hospitalsseng.

Takhla siger, at den 83-årige spirituelle leder allerede har fået det meget bedre.

Dalai Lama fløj tirsdag fra Dharmsala til den indiske hovedstad for at få lægehjælp.

Dharmsala har været hans hovedkvarter, siden han flygtede fra Tibet i 1959 efter et oprør mod det kinesiske styre.