Dalai Lama: Muslimer skal hjem

Til stor overraskelse har den spirituelle leder Tenzin Gyatso, bedre kendt som den 14. Dalai Lama, i den grad ikke lagt fingre imellem i et nyt interview med BBC.

Han starter ud med at sige, at USAs præsident Trump ikke har noget moralsk kompas. Det er måske ikke den vildeste udtalelse lige for tiden, men også kvinder og migranter får sig en over nakken.

- De europæiske lande burde tage imod flygtninge og give dem uddannelse, og målet burde være, at de skal vende tilbage til deres eget land, siger han, hvorefter intervieweren påpeger, at lamaen selv er politisk flygtning.

Hun spørger derefter, om de ikke har ret til blive i Europa.

- Et begrænset antal er okay. Men det er umuligt, at Europa skal blive et muslimsk eller afrikansk land. Det er bedre, at de kommer til deres eget land. Behold Europa for europæere, siger han.

Helst ikke grim

Og da den kvindelige interviewer spørger ind til en tidligere udtalelse om en eventuel kvindelig efterfølger til titlen Dalai Lama, siger han.

- Hvis den næste Dalai Lama er en kvinde, så skal hun være attraktiv. Hvis den kvindelige Dalai Lama er: (laver grimasse), så tror jeg ikke, at folk vil se hendes ansigt, siger han og klukker.

Intervieweren spørger, om det ikke handler om det indvendige, hvortil lamaen svarer, at han synes begge dele, hvilket jo må siges at klinge meget godt med den buddhistiske tankegang om den gyldne middelvej.