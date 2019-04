Dallas-Henning sætter landbrug til salg for 133 millioner

Et af Sydvestjyllands største landbrug er sat til salg for 133 millioner kroner

Et af Sydvestjyllands største landbrug har fået banket et til salg-skilt i jorden. Prisskiltet lyder på 133 millioner kroner.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Bag salget står Henning Nielsen, der ifølge avisen er kendt som Dallas-Henning.

Han og familien har Lyngbjerggård, der ligger ved Darum tæt ved Bramming.

Gården råder over 16 ejendomme og samlet 957 hektar svarende til 1340 fodboldbaner.

Ifølge den 70-årige landmand er der tale om et almindeligt salg.

- Vi har heldigvis ingen problemer med vores pengeinstitut, Arbejdernes Landsbank, og jeg har været lykkelig ved at være landmand, siger han.

Han har nu købt et hus i Ribe, og han meddeler, at han skal til at være politisk aktiv:

- Jeg holder jo foredrag, og det vil jeg til at gøre mere i. Desuden skal jeg være mere politisk aktiv for Socialdemokratiet, og jeg vil gøre mit til, at der bliver sat fokus på ældre- og børneområdet. Grisene skal have det godt, men det kan ikke passe, at grise skal have det bedre end ældre mennesker på plejehjem.

- En gris skal ligge blødt og lunt i halmen - de gamle, de kan ligge og skide sig selv i nakken til middag. Og det er ikke en kritik af personalet, for de er jo blevet fyret i alle sparerunderne - der må flere varme hænder til, siger Henning Nielsen, der tidligere har siddet i byrådet i Bramming for Venstre og siden de konservative.